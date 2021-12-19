اتكلم بالعربى.. وزيرة الهجرة تكشف أهداف المبادرة وكيفية تطبيقها

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة إن المبادرة الرئاسية "اتكلم بالعربى" تهدف بالأساس إلى التمسك باللغة العربية والهوية المصرية والثقافة والتقاليد، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لترسيخ وتعزيز مفهوم الهوية لدى أبنائنا من المصريين الموجودين بالخارج.





وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الصدى" المذاع على فضائية إكسترا نيوز مع الإعلامية رانيا هاشم، أنه تم إطلاق المبادرة من خلال عدد من التطبيقات الإلكترونية والأنشطة التى تساهم فى حث المصريين بالخارج على أهمية الحفاظ على اللغة العربية، خاصة وأن المبادرة تصادفت مع الاحتفال العالمى باللغة العربية اليوم.

وأوضحت مكرم أن الوزارة نظمت عددا من الفاعليات الخاصة بمبادرة "اتكلم عربي" خلال معرض أكسبو دبي2020 ، شارك بها عدد من الشخصيات الهامة للحديث عن أهمية اللغة العربية وكيف يمكن أن نرسخ مفهوم الهوية المصرية فى قلوب أبنائنا فى الخارج، وكذلك ما تواجهه الدولة من حروب لطمس الهوية ، والسعى للقضاء على طمس هويتنا المصرية.

وأشارت وزيرة الهجرة أن المبادرة لاقت قبولا وصدى كبيرا لدى العديد من الأسر المصرية الموجودة خارج البلاد لتعلم اللغة العربية واستخدام التطبيق الإلكترونى والمشاركة فى المعسكرات التى تم تنظيمها من خلال وزارة الهجرة، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة فودافون لعمل منصة إلكترونية وإتاحة 280 كتابا إلكترونيا و18 لعبة لمخاطبة شرائح أخرى بما يتوافق مع احتياجات الأسر المصرية .