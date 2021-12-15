/666305/أمير-عزمي-أشعر-بسعادة-كبيرة-في-العودة-لبيتي-الذي-تربيت-بين-جدرانه

عبر أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد الجديد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادتة بالعودة إلي القلعة البيضاء، وتوليه منصب المدير العام.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وقال أمير عزمي مجاهد : “أشعر بسعادة كبيرة في العودة لبيتي الذي تربيت بين جدرانه، وأسعى للمساهمة مع الجميع لحصد البطولات وإسعاد جماهير الزمالك”.

وأضاف: “تابعت خلال الساعات الماضية ردود الفعل على عودتي للزمالك، الأمر أسعدني كثيرًا وأتمنى بمساعدة المنظومة كاملة في الحفاظ على لقب الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري”.

واردف:” لقد جاءت لمساعدة الفرنسي باتريس كارتيرون في حصد الألقاب حيث لم انظر أبداً لترتيبي داخل الجهاز الفني، حيث أن العمل داخل بيتي شرف كبير .

ووأصل: “ لقد عملت بمنصب المدرب العام والمدير الفني خارج الزمالك، ولكن عندما يأتي الحديث عن العمل داخل بيتي الذي تربيت بين جدرانه لا يوجد حديث عن ترتيبي بالجهاز الفني، لا أبحث سوى عن مصلحة النادي وتأدية دوري الفني مع الجهاز كاملًا”.

واختتم حديثة:” اود أن اوجه الشكر لمجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وأمير المشرف العام على فريق الكرة، للثقة التي منحوها له بالتواجد ضمن الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، واتمني تحقيق البطولات خلال الفترة القادمة.