الأهلي يستأنف تدريباته بعد الراحة السلبية استعداداً للسوبر الإفريقي

/666078/الأهلي-يستأنف-تدريباته-بعد-الراحة-السلبية-استعدادا-للسوبر-الإفريقي

استأنف النادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي؛ فيما خاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية المكثفة في الجيم مع بداية المران.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية وتدريبات الكرة ضمن فقرات المران التي حددها الجهاز الفني.

مسحة طبية قبل السفر

ويجري اللاعبون والجهاز الفني والإداري مسحة طبية غدا استعدادا للسفر إلى قطر والمحدد له الجمعة المقبل لمواجهة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

ويواجه الأهلي فريق سموحة في الرابعة عصر غدا الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الرجاء المغربي يوم ٢٢ ديسمبر في السوبر الإفريقي.

أيمن أشرف

أوضح أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، أن أيمن أشرف سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل غدا الأربعاء بخوض تدريبات الجري حول الملعب وفقا للبرنامج التأهيلي المحدد له من الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.

وتابع:” أيمن أشرف حالته تحسنت، ومن ثم سيبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من إصابة الركبة.

يذكر أن منتخب مصر صعد لهذا الدوري بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقال هدف واحد، بينما حقق منتخب تونس الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد.

محمد الشناوي

غاب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن التدريبات الجماعية للفريق مساء أمس، استعداداً لمواجهة تونس المرتقبة في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021.

وأكتفى الشناوي بالجري الخفيف حول الملعب، بناء على طلب الجهاز الفني والطبي خوفاً من تفخم إصابته التي يعاني منها، بعدما أصيب خلال لقاء الأردن الاخير بدور الثمانية.

ويعاني الشناوي من شد في الخلفية ولكن الأشاعات أثبتت أنه من الدرجة الأولى ويستطيع لحاق لقاء تونس المرتقب، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.