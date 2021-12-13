شاهد.. اعترافات ميرفت مستشارة الرئاسة المزيفة بعد سقوطها في قبضه الأمن

أدلت المتهمة "ميرفت محمد" بطلة التسريب المفبرك الذي بثة الهارب عبد الله الشريف، وزعم من خلالة أنه انفراد لتسريب صوتي لاثنين من مستشاري رئاسة الجمهورية.
وقالت المتهمة إنها تدعى "ميرفت محمد" على أحمد البدوي ٥٢ عاما، حاصلة على ليسانس حقوق، تقيم بمحافظة الإسكندرية، تعمل في مجال سمسرة المقاولات للحصول على عمولة.
وأضافت المتهمة أنها في شهر سبتمبر الماضي تعرفت على شخص في نفس المجال ادعى أنه اسمه اللواء فاروق القاضي وأنه له علاقات مع مسئولين كبار في الدولة وأنه يستطيع تخليص مصالح في المقاولات.
واستكملت المتهمة في اعترافاتها: "أنا برضه قولت له إني شغالة في رئاسة الجمهورية وأنه من خلال علاقتنا دي نقدر نعمل شغل في المقاولات".
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