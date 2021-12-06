أحمد تامر لـ مساء dmc عن قراءة القرآن فى قادرون باختلاف: الرئيس وعد فأوفى

جدة - نرمين السيد - قال الطفل أحمد تامر قارئ القرآن باحتفالية قادرون باختلاف، إنه ظهر مؤخرًا فى أحد البرامج التليفزيونية وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى معه مداخلة حينها وأخبره أنه سيقرأ القرآن فى أول افتتاح، معلقًا: "وعد فأوفى".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" مساء اليوم الإثنين: "الرئيس قالى لازم تحافظ على القرآن وسلم عليا واتصور معايا". وأعرب عن سعادته للمشاركة فى الاحتفالية وقراءة القرآن فى الاحتفالية أمام الرئيس السيسى، لأنه يحب الرئيس كثيرا.

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