وزارة الصحة: لم يتم رصد أي إصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" في مصر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه حتى الآن لم يتم رصد أي إصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وتابع: "حتى اليوم 5/12 الساعة السابعة والربع لم يتم رصد أي حالة بمصر".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أن منظمة الصحة العالمية تقول أن اللقاحات مازالت فعالة في مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته، وتابع:"هناك فارق بين إنعدام الكفاءة وقلة الكفاءة ولا يستطيع أحد أن يقول أنها منعدمة مع المتحورات الجديدة..ولكن الحديث عن احتمالية أن تقل الكفاءة أو لا تقل".

وناشد "عبد الغفار"، المواطنين بتلقى اللقاح كونه يساعد على عدم انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الدولة المصرية استخدمت 47 مليون جرعة بين جرعة أولى وأثنين.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أكدت أنه تم فتح موقع حجز لقاح كورونا أمام الأطفال الأقل من 18 عاما وحتى 12 عاما للتسجيل للحصول على لقاح فايزر بواقع جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، مؤكدا أن اللقاح آمن وفعال فى توفير حماية من العدوى.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المقرر حصولهم على الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا ستمنح للذين تم تطعيمهم باللقاح ومر على الحصول على الجرعة الثانية بحد أدنى 6 شهور وتابع: لا يوجد حتى الآن أحد مر على تطعيمه بالجرعة الثانية 6 شهور وبالتالى يمكن لهؤلاء الأشخاص الحصول على الجرعة الثالثة فى أى وقت فمثلا يمكن فى الشهر السابع أو التاسع أو العاشر.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تستهدف تطعيم عدد كبير من الفئات التى لم يتم تطعيمها من الأساس مؤكدا أهمية الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح لكونها هامة مضيفا أن الأطفال سيتم تطعيمهم بجرعتين من فايزر وليس جرعة واحدة.

وأشار إلى أن الجرعة التنشيطية الثالثة ستكون من نصيب الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وعددهم 4 ملايين و104 آلاف مواطن.

وتابع: يشترط الحصول على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا، مرور 6 أشهر على الحصول على آخر جرعة من اللقاح بحد أدنى، وأوضح: "لدينا 42 مليون جرعة لقاح لم تستخدم بعد فى الدولة، وهذه الوفرة بفضل جهود أجهزة الدولة فى توفير اللقاحات للشعب المصرى فى الفترة السابقة".

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن متحور دلتا لا يقاوم لقاحات كورونا ويستجيب لها، وتابع: "90% من الحالات الموجودة فى مصر مصابة بدلتا، وهذا المتحور الذى كان يحدث رعب فى العالم قبل أن يتم إثبات استجابته للقاح" وأضاف أن مصر لا يوجد بها أى إصابات حتى الآن بمتحور أميكرون الجديد ولا زال عمليات البحث والدراسة مستمرة حول المتحور الجديد.

وقال: حتى الآن لا نحتاج لمزيد من الإجراءات ولا مزيد من الإجراءات الاحترازية، لأنه لا يوجد أى دراسة جادة تؤكد أن المتحور الجديد لفيروس كورونا أخطر من سابقيه أو ينتشر أكثر من سابقيه، والعالم يحتاج بعض الوقت للتأكد من تلك المعلومات".

وقال:" هناك إلزامية لاتخاذ الإجراءات الوقائية فى أماكن العمل، متمثلة فى ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى، وأى مواطن يذهب لمصلحة حكومية للحصول على خدمة، سيتم سؤاله عن شهادة تؤكد حصوله على اللقاح، وإن لم يتواجد ما يثبت حصوله على اللقاح سيتم منعه من الدخول".