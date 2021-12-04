مديرية أمن دمياط تضبط مسجل خطر بحوزته 50 كيلو بانجو و9 أسلحة نارية

تمكن رجال أمن دمياط من ضبط عنصر شديد الخطورة وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وعدد من الأسلحة النارية بغرض الإتجار فيها. وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة (صياد مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط - مُسجل جنائى سبق اتهامه فـى 35 قضية متنوعة) بالاتجار فـى المواد المخدرة والأسلحة النارية واتخاذه من بحيرة المنزلة بنطاق مديرية أمن دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزته (50 كيلو جرام من مخدر البانجو، 9 قطع سلاح نارى"بندقية آلية مطموسة الأرقام، 2 بندقية خرطوش، طبنجة مطموسة الأرقام، 5 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالى ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية للإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع. جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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