لجان الشيوخ تستأنف عملها..المالية تناقش التأمين الموحد.. والدستورية تناقش اجراءات التقاضي 

/661953/لجان-الشيوخ-تستأنف-عملهاالمالية-تناقش-التأمين-الموحد-والدستورية-تناقش-اجراءات-التقاضي

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ اعمالها الاسبوع القادم مع بدء عودة الجلسات العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذي يقوم بزيارة رسمية الى روسيا الاتحادية بدعوة من رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي ويضم الوفد البرلمانى المصرى الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، المستشار محمود عتمان امين عام المجلس والنائبة نهى احمد زكى امين سر لجنه الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

دوت الخليج و تعقد لجنة الشون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور هاني سري الدين اجتماعات تبدأ مطلع الاسبوع القادم لاستكمال مناقشة مشروع قانون باصدار قانون التأمين الموحد مع اللجان المشتركة من هيئات مكاتب لجان الشؤن الدستورية ولجنة الصناعة والتجارة . جدول أعمال لجان الشيوخ كما تستكمل اللجنة انعقادها لعرض ما انتهت ايلة اللجنة المشكلة من وزارة المالية وقطاع سوق المال بشأن اصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية فى ظل رغبة الدولة فى تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادي وبحضور ممثلي الحكومة . فيما تعقد لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية برئاسة النائب المستشار عبد الله عصر اجتماعا الاحد القادم لاستكمال مناقشة تيسير اجراءات التقاضي بواقع اجتماعين .

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