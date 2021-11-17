صور.. الصحة: فحص مليونى طفل ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إجراء المسح السمعى لمليونين و281 ألفًا و793 طفلاً حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، منذ انطلاق المبادرة فى سبتمبر عام 2019.





وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة أنه جرى تحويل 132 ألفًا و976 طفلاً لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدى، بعد أسبوع من الفحص الأول فى نفس الوحدة، مضيفًا أنه تم تحويل 12 ألفًا و595 طفلًا بعد الاختبار الثانى إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبى أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.

وأشار إلى زيادة عدد مراكز الفحص ضمن المبادرة إلى 3500 وحدة صحية فى جميع محافظات الجمهورية حتى الآن، لإجراء فحوصات الكشف السمعى للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، لافتًا إلى فحص 6470 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ولفت البيان إلى أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثانى فى أغلب الأحيان لا يعنى الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

وذكر أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعى بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته، منوهًا إلى أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص المبادرة على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات "100 مليون صحة" للاهتمام بالصحة العامة.