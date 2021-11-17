صور.. «الداخلية» توزع مساعدات عينية على متضررى السيول فى أسوان

جدة - نرمين السيد - أوفدت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية على المواطنين بمحافظة أسوان، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.





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