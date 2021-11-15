/661362/كان-وعدني-بالزواج-القبض-على-عامل-ابتز-فتاة-على-ماسينجر-بالصور

نجحت الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة شرق الدلتا، اليوم الأثنين، في إلقاء القبض على شخص فى الزقازيق، بمحافظة الشرقية، لاتهامه بابتزاز طالبة قاصر مقيمة بالأقصر كان قد وعدها بالزواج، والحصول منها على 5 آلاف جنيه، وعلى الفور تم إعداد مأمورية وإلقاء القبض عليه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إلقاء القبض على شخص في الزقازيق لاتهامه بابتزاز طالبة قاصر مقيمة بالأقصر كان فد وعدها بالزواج

تفاصيل الواقعة

مقابل عدم نشره الصور والفيديوهات، ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور على حسنى، مدير الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، بلاغ من مدير الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة شرق الدلتا، بتقدم «ح. م»، بالبلاغ رقم 17008 لسنة 2021 إدارى قسم ثان الزقازيق، تؤكد فيه قيام شخص بإنشاء حساب على شبكة التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

كما قام أيضًا بإرسال بالصور وفيديوهات خادشة للحياء للمجنى عليها 19 سنة على «الماسينجر»، وطلب مبالغ مالية كبيرة، ودفعت له مبلغ 5 آلاف جنيه. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء حسام رشاد مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بإشراف العميد محمد البرنس رئيس مباحث الإدارة، وبرئاسة مدير الإدارة العامة لمنطقة شرق الدلتا لتحديد البصمة الإلكترونية للحساب الذى يقوم بالنشر، حيث تم بذل محاولات عديدة، ونجحت في التوصل إلي صاحب الحساب وهو «م. م»، 32 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق بالشرقية، وعلى الفور تم إعداد مأمورية وإلقاء القبض عليه، حيث أقر بارتكابه الواقعة، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات.