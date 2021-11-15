محافظة القاهرة تبدأ منع دخول الموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا

بدأت محافظة القاهرة، منع دخول الموظفين غير المطعمين، صباح اليوم، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، للذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وقال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء لن يسمح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا الديوان العام أو أى جهة تابعة للمحافظة اعتبارًا من يوم اليوم الاثنين 15 نوفمبر.
وأوضح أنه لن يسمح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بعد أول ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت كافة إمكانياتها لتوفير الطعوم حرصًا على صحة الجميع.
وشدد محافظ القاهرة على مديري المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقاهرة للانتهاء من تطعيم كافة العاملين اليوم، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.
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