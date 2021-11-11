رئيس الوزراء يزور مجمع تمور الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - واستمع رئيس الوزراء لشرح حول مجمع التمور من المهندس محمد رجب، مدير المجمع، الذى أشار إلى أن هذا المجمع تم إنشاؤه فى عام 1962 تحت مسمى "مصنع البلح والمنتجات الزراعية"؛ بهدف تنمية وتطوير محصول البلح الآسيوى نصف الجاف، والحفاظ عليه باعتباره المحصول الرئيسى للمحافظة، والتى يوجد بها أكثر من 2.5 مليون نخلة ويصل إنتاجها السنوى إلى 150 ألف طن، لافتا إلى أنه تم تغيير اسم المصنع إلى "مجمع تمور الوادى"، ليشمل معظم الأصناف الأخرى.

كما لفت إلى أن المجمع، الذى يقع على مساحة تقريبية تبلغ 14 فدانا، يعمل دائما على التطوير المستمر ليتواكب مع التوسعات والإنتاج المتزايد سنويا، ويوفر فرص عمل للشباب من الجنسين فى عمليات تصنيع وتعبئة التمر، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالوصول إلى زراعة 5 ملايين نخلة، ليصل الإنتاج إلى حوالى 300 ألف طن سنوياً.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، أن المجمع يتميز بأنه يواكب التطورات الحديثة، حيث تم تطويره على عدة مراحل زمنية، وتم إدخال بعض الصناعات التحويلية، وحصل فى عام 2018 على جائزة خليفة الدولية للتمر.

تجدر الإشارة إلى أن المجمع يضم قسما للتعبئة والتغليف، وآخر لإنتاج عسل البلح، وثلاجات لحفظ البلح، وقسما لتصنيع شكائر الزماط، وميزان بسكول قدره 120 طنا، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمجمع تصل إلى 2800 طن فى الموسم، وتبلغ طاقته التخزينية 2600 طن فى الموسم.

وخلال الجولة، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور فى مصر، باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومى، والذى يسهم فى زيادة الصادرات للأسواق الخارجية وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أن محافظة الوادى الجديد تعد إحدى المحافظات الرئيسية فى إنتاج التمور بمصر.

وخلال زيارته لمجمع التمور، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه خط إنتاج مخصص لعسل البلح، وخط إنتاج الوجبة المدرسية والمعجنات، فى إطار حرص الدولة على جعل الوجبة المدرسية متوازنة من أجل تعزيز صحة الطلاب.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن قطاع التمور فى مصر يضم 140 منشأة صناعية تنتشر بمختلف مناطق الإنتاج بالوادى الجديد، والواحات البحرية، وسيوة، وأسوان، والأقصر، والبدرشين، والفيوم، وبرج العرب، والعامرية، والدلتا، ودمياط، والشرقية، لافتةً إلى أن محصول التمور فى مصر يعد محصولاً استراتيجياً، حيث تعتلى مصر المرتبة الأولى عالمياً بإجمالى 18% من الإنتاج العالمى للتمور، والأولى على المستوى العربى بإجمالى 24% ، فضلاً عن التزايد المستمر فى أعداد النخيل فى كافة محافظات مصر المنتجة للتمور.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة، متمثلة فى مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى، قامت مؤخراً بتأهيل مجمع التمور بالوادى الجديد بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه بالتعاون مع الجانب الإماراتى، حيث يضم المجمع أول خط فرز إلكترونى للتمور فى مصر، وكذا خطوط الغسيل والتنظيف الجاف والتعبئة بأشكال مختلفة، فضلاً عن خط لنزع النوى وانتاج العجوة المفرومة وعجينة التمر وانتاج عسل البلح "الدبس" وذلك بطاقة انتاجية 5 آلاف طن فى الموسم، كما يحتوى المجمع على مخازن مبردة ومجمدة للتمور، فضلاً عن ذلك فإن المجمع حاصل على شهادة جودة عالمية.

ونوهت الوزيرة أيضا إلى أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة، خلال السنوات الماضية، لتطوير قطاع التمور تضمنت إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التمور، من خلال التعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات العالمية الوطنية بالارتقاء بقطاع التمور وتنشيط صناعة وتصدير التمور، وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، والتى تعد من أكبر المناطق إنتاجا للتمور بمصر، بالإضافة إلى تأهيل وتحديث مصنع تمور سيوة الحكومى، ومجمع تمور الوادى الجديد، وما يزيد عن 30 مصنعا للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية تضمنت أعمال تحديث المصانع وتطوير المنتجات والتأهيل لأنظمة الجودة والاعتماد ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتقديم استشارات فنية وإعداد دراسات الجدوى وتخطيط 8 مصانع جديدة.

وأضافت الوزيرة أن جهود الوزارة تضمنت كذلك تقديم الدعم الفنى والاستشارات الفنية، ونقل التكنولوجيا الحديثة والاستعانة بالخبراء الدوليين فى هذا المجال لتعظيم القيمة المضافة والقدرة التصديرية على مدار سلسلة القيمة لقطاع التمور، فضلاً عن تأهيل 160 مزرعة بسيوة للحصول على شهادات الزراعة العضوية.