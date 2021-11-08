رسمياً.. انضمام حجازي وريان للتدريبات الصباحية للمنتخب الوطني

/660306/رسميا--انضمام-حجازي-وريان-للتدريبات-الصباحية-للمنتخب-الوطني

أدى صباح اليوم المنتخب الوطني تدريبا صباحيا بأحد القاعات المتخصصة بمقر الإقامة ، ارتكز على النواحي البدنية، وذلك بعد اجتماع مع الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شارك في المران الصباحي 22 لاعبا بعد انضمام أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي وأحمد ياسر ريان لاعب ألتاي التركي ، وينتظر أن ينضم للتدريبات المسائية اليوم مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي ، فيما ينضم غدا لتدريبات الفريق كل من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي.

وكان المنتخب الوطني قد بدأ معسكره أمس استعدادا لمباراة أنجولا في لواندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم، والمقرر أن يعود منها الفريق للاستعداد مباشرة لمباراة الجابون ضمن الجولة الأخيرة يوم 16 نوفمبر الحالي ببرج العرب.

قائمة منتخب مصر

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".

يتوجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش إلى انجولا يوم 10 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم 12 من نفس الشهر في تصفيات كأس العالم 2022.

العمل بالدوري المصري

وعن تلقيه عروضًا للعمل في الدوري المصري: "سمعت بعض الأحاديث، لكن في اللحظة الحالية ليس هناك شيء، بالطبع الدوري المصري من أقوى دوريات إفريقيا، وبالنسبة لي سيكون من الممتاز أن أعمل به، لكن لا يوجد عرض رسمي".

واختتم: "بدون نقاش منتخب مصر من أقوى ثلاث منتخبات في إفريقيا، ليس فقط بتاريخه ولكن بعد أن أظهروا قوة وتعاقدوا مع مدير فني له تاريخ كبير ويتمتع بخبرات جيدة، إلى جوار السنغال والمغرب، والجزائر أيضا لديها لاعبين على مستوى عال".

ترتيب مجموعة مصر:

المركز الاول: منتخب مصر برصيد 10 نقاط.

المركزالثاني: منتخب ليبيا برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث: منتخب الجابون برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع: منتخب أنجولا برصيد 3 نقاط.