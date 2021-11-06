ديربي مانشستر.. تاريخ مواجهات اليونايتد والسيتي قبل مباراة اليوم

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تقام اليوم السبت مبياراه تجمع بين مانشستر يونايتد وغريمة مانشستر سيتي في ديربي مدينة مانشستر، والتي تقام في الثانية والنصف من ظهر اليوم على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تواجه الفريقين من قبل في 48 مباراة بالدوري الانجليزي، نجح من خلالهم مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز في 24 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق مانشستر سيتي 15 مباراة وخيم التعادل بينهم على 9 مباريات.

سجل مانشستر يونايتد في شباك مانشستر سيتي 70 هدف خلال الـ 48 مباراة التي جمعت بينهم، بينما سجل مانشستر سيتي في شباك مانشستر يونايتد 61 هدف.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا:

وأنتهت المباراة التي لعبت بين أتالانتا ومانشستر يونايتد بالتعادل بنتيجة 2/2، في لقاء شهد تألق النجم الكبير كريستيانو رونالدو وأحرز هدفين حافظ بهما على أمال فريقه في التأهل للدور القادم.

وشارك كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في الشهر الماضي في 5 مباريات، في بطولة البريميرليج وبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي سجل فيها رونالدو ثلاثة اهداف، هدفين في بطولة الدوري وهدف في بطولة دوري الأبطال، وهو من أعلي أهداف الدور الثالث من دور المجموعات، بجانب تسجيله هدفين في الشهر الجديد أمس.

والجدير بالذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الفضل الأول مع مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على أتالانتا بالجولة الثالثة، والتعادل بالجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.

تشيكل مانشستر في لقاء أمام أتالانتا:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: أرون فان بيساكا، ايريك بايلي، رافايل فاران، هاري ماغوير، لوك شاو

خط الوسط: برونو فيرنانديز، سكوت مكتوميناي، بول بوجبا

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، كريستيانو رونالدو.