الرئيس السيسى يتابع مستجدات العمل بمشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى مستجدات العمل في مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء، موجهًا بأن يتسق مع مكانة تلك البقعة المقدسة الفريدة من أرض مصر، ولتقديمها للإنسانية ولشعوب العالم على النحو الأمثل، تقديراً لقيمتها الروحية العظيمة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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