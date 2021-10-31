رياضة الشيوخ تناقس الخطة السنوية لوزارة الشباب بحضور الوزير الثلاثاء المقبل

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من الطبليات ومشروعات القوانين المحالة إلى المجلس، وتعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب احمد ابو هشيمة اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطة السنوية لوزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الخطة السنوية لوزارة الشباب دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع رياضة الشيوخ الثلاثاء المقبل اللجان النوعية هذا وتشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأحد الموافق 31\10\2021، نظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2021 (من حيث طريقة إقراره).قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الأتزان) وتنميطها" الموقع بتاريخ 28/7/2021 (من حيث طريقة إقراره).

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