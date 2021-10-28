/658586/انتخاب-المهندس-أشرف-دوس-عضوا-باللجنة-الاستشارية-العليا-لمجلس-الوحدة-الاقتصادية-العربية

انتخبت اللجنة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فيرن بروجلوبال للاستثماروالمطور التجارى والاستثمار ى للمنطقة التجارية اللوجيستية بطنطا عضوا بالهيئة الاستشارية العليا . حيث عقد الاجتماع التأسيسى للجنة اليوم بحضور عدد كبير من الأعضاء وتضم اللجنة الاستشارية العديد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات السابقين .كما تضم فى عضويتها عدد كبير من الشخصيات العامة والتخصصات العلمية والاقتصادية فى المجالات المختلفة.

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وقال المهندس أشرف دوس أن اللجنة الاستشارية العليا تضم فى عضويتها الكثير من القامات والشخصيات العلمية والاقتصادية المهمة فى مصر والوطن العربي وأن التواجد وسط هذه المجموعة المتميزة يدعم العمل العربى المشترك .

انتخاب المهندس أشرف دوس عضوا باللجنة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

وأضاف المهندس أشرف دوس أن هناك الكثير من الأفكار المتميزة التي يكمن تحقيقها بين الدول العربية فى حركة التجارة والتعاون فى مجالات الثورة الصناعية الكبرى وايضا تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول العربية فى الصناعات التى تمتلكها كل دولة عربية .

وأشار المهندس أشرف دوس إلى أن الامر في حاجة إلى التنسيق مع كل ملحق تجاري فى الدول العربية وتوفير معلومات مباشرة لخدمة الاقتصاد والاستثمار ودعم رجال الأعمال من كل البلاد العربية.