مصر فى القرن التاسع عشر.. معرض صور للسفارة البرازيلية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت سفارة البرازيل بالقاهرة، تنظيمها معرضًا للصور الفوتوغرافية لمصر فى القرن التاسع عشر، من مجموعة الصور الخاصة بالإمبراطور البرازيلى دوم بيدرو الثانى، وذلك بالشراكة مع وزارة الثقافة المصرية.





ويصادف هذا العام 2021 الذكرى السنوية الـ 150 لأول زيارة قام بها الإمبراطور دوم بيدرو الثانى إلى مصر، وقد حكم البرازيل من 1831 إلى 1889 وكان أول رئيس دولة من الأمريكتين يزور مصر، المرة الأولى فى 1871 ومرة أخرى فى 1876.

وخلال أسفاره، جمع أكثر من 500 صورة لمصر، وهى جزء من مجموعة مؤلَّفة من أكثر من 20.000 صورة، احتفظت بها مؤسسة المكتبة الوطنية بريو دى جانيرو، وتم الاعتراف بها على أنها سجل ذاكرة العالم لليونسكو.

وأثناء رحلاته داخل مصر، من الإسكندرية إلى أبى سمبل ووادى حلفا (السودان حاليا)، احتفظ الإمبراطور البرازيلى بمذكرات سجّل فيها كل ما اختبره. وهذه المذكرات، التى تم الاعتراف بها مؤخرًا من قِبَل اليونسكو، ستكون جزءًا من المعرض، إلى جانب أكثر من 90 نسخة مطبوعة عالية الدقة للصور الأصلية التى تعكس المواقع المصرية القديمة والمناظر الطبيعية، الريفية والحضرية، والأشخاص فى القرن التاسع عشر.

وسيقام معرض "العودة إلى مصر.. مجموعة برازيلية من الصور الفوتوغرافية"، فى الفترة ما بين 3 إلى 30 نوفمبر 2021، بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك.