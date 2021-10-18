هاني شاكر  يوجه الشكر للرئيس.. ويؤكد: نواجه هجمة شرسة ضد الشباب«صور»

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لجنة الاعلام بالنواب تستمع لاشرف ذكي وهاني شاكر

واستمتعت لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب خلال اجتماعاتها ، اليوم ،عقب الإنتهاء من الجلسة العامة ، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين لاشرف ذكي وهاني شاكر نقيب الموسيقيين حول مشروعى بتعديل قانونى نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المقدمين من الحكومة.

وناقشت اللجنة مشروع بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.ويشتمل التعديل زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى الرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم.

وتضمن التعديل استبدال عبارة “ألف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 8/فقرة أولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة “مائتي جنيه “بعبارة “جنيه واحد” الواردة في المادة 22، وعبارة “خمسين جنيها” بعبارة “مائة مليم” الواردة في المادة ( 39/ البند ف )، وعبارة ” مائة جنيه” بعبارة “أربعة جنيهات” الواردة في المادة 58، وعبارة “مائتي جنيه” بعبارة “عشرين جنيها” الواردة في المادة (62/فقرة أولى البند 3)وذلك وفقا للمشروع المقدم من الحكومة