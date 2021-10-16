/656312/النائب-علاء-قريطم-السيسي-حقق-حلم-المصريين-بإقامة-مشروعات-الإسكان-البديل-والقضاء-على-المناطق-غير-الآمنة

ثمن النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق الغير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن الحلم يتحقق بالقضاء على العشوائيات واستغلال بعض المناطق لمشروعات قومية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب علاء قريطم بشأن المناطق غير الآمنة

القضاء على العشوائيات

وأشاد النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ملف تطوير العشوائيات وخاصة المناطق غير الآمنة، حيث شهدنا عمليات تطوير المناطق غير الآمنة، وإزالة 32 منطقة تضم منشآت قديمة كانت تمثل خطورة على حياة قاطنيها، مؤكدا أن الخارطة العمرانية القومية الجديدة التي أعادت الدولة رسمها تهدف فى المقام الأول للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي واستعادة الشكل الحضاري للدولة المصرية واستغلال كافة الموارد لصالح المواطن.

مبادرة حياة كريمة

وأضاف قريطم، أن القيادة السياسية لم تعمل على تطوير المناطق الخطرة فقط بل وضعت خطة من أجل القضاء على العشوائيات نهائيًّا من خلال إطلاق العديد من المبادرات أبرزها «حياة كريمة»، موضحا أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة للقضاء على العشوائيات وذلك تنفيذًا لرؤيتها الإستراتيجية التي تسعي لتنفيذها وتحقيق التنمية المستدامة مصر 2030، حيث عملت على تنفيذ آلاف من الوحدات السكنية والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لقاطني هذه المناطق.