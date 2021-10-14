البابا تواضروس ينعى الراهب صرابامون السكندرى بجبل القلالى

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جدة - نرمين السيد - ولد الراهب صرابامون عام 1989، وترهب فى 27 مارس من العام الجارى، وصلى الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، والأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحى للدير، صلوات جنازته بالدير اليوم.
قدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء الى الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، والأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحى للدير ولمجمع رهبان الدير فى نياحة الراهب صرابامون السكندرى، ويلتمس لهم عزاءا سمائيا، طالبا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
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