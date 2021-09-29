/652398/الدراسة-في-معادها-ولا-صحة-للشائعات-وزير-التعليم-يحسم-الجدل-حول-العام-الدراسي

تحدث وزير التربية والتعليم عن الشائعات التي تم تداولها بشأن تاجيل الدراسة موضحا انه لا صحة ما تردد من شائعات حول تأجيل الدراسة عن موعدها المحدد في 9 أكتوبر المقبل مجر شائعات ، فذكر أنه يجب التخلص من ظاهرة الشائعات التي يروجها الكثيرون، مؤكدًا أن بدء العام الدراسي سيكون في موعده ولا صحة لتأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، قائلًا: «الدنيا كلها فيها كورونا، وفيها برضه عملية تعليمية وحضور».

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وأضاف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، المعروض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي سيد علي، أن الدولة تحاول المحافظة والعمل على ألا يفقد الطلاب محتوى تعليميًّا كما حدث في العامين الماضيين، مؤكدًا أن اليوم الدراسي سيكون بالحضور المعتاد دون أي أن تغيير، فضلًا على بذل مزيد من الجهد لمواصلة العمل على تطعيم المعلمين والموظفين ضد كورونا.

تطعيم العاملين في منظومة التربية والتعليم

وأوضح شوقي أن الهدف من تطعيم العاملين في منظومة التربية والتعليم، والتعليم الفني مليون شخص، وتم اقتراب العدد الإجمالي من 900 ألف منتسب للوزارة حصلوا على اللقاح.

وأوضح أن الدولة المصرية تجتهد من أجل أن يكون العام الدراسي نظامي به حضور وغياب الطلاب، « لو هناك أي تغيير سيتم الإعلان عنه»، وأن ما نشر عن تأجيل الدراسة عارية تمامًا من الصحة ويجب التخلص منها.