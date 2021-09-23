ضياء السيد يرد علي الفيديو المسرب..الحيادية هي الأساس

/651596/ضياء-السيد-يرد-علي-الفيديو-المسربالحيادية-هي-الأساس

رد ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة علي الفيديو المسرب صباح اليوم والذي ذكر فية بأن شيكابالا لن يتواجد مع المنتخب المصري طوال تواجدة .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر ضياء السيد علي صفحتة علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً: إنتمائي الكروي لايؤثر علي عملي والحيادية هي الأساس.

وأضاف: الفيديو المسرب كان دعابة بيني وبين إعداد البرنامج وشيكابالا إبني وهو يعلم ذلك.

وأختتم : أنة في ولايتة مع بوب براديلي كان أكثر الداعمين لتواجد شيكابالا مع المنتخب الوطني الأول.

الجدير بالذكر أنة إنتشر فيديو مسرب خلال الساعات الأخيرة، لضياء السيد، مدرب منتخب مصر، قبل تصوير أحد المقابلات التليفزيونية.

جاء في الفيديو المسرب في بدايتة، حديثة عن شيكابالا لاعب الزمالك، ورد على سؤال أحد الحاضرين، بضرورة تواجد شيكابالا مع منتخب مصر، بعد الفوز بالدوري، ليرد المدرب بأن كابتن الزمالك لن يتواجد مع منتخب مصر.

ورداً على سؤال القاضية ممكن الخاصة بمباراة الأهلي والزمالك في النهائي الأفريقي، رد بأن القاضية لبست، وسط وصلة من الهزار بين الحضور.

وأخيرا وصل فويس واتساب لمدرب منتخب مصر من عصام الحضري، مدرب حراس المنتخب، ليرد عليه قائلا "يخربيتك ياحضري".

حديث المدرب عن شيكابالا يجعل جماهير الزمالك تغضب وترى أن هناك مجاملات من الممكم أن تحدث في اختيارات اللاعبين، وهو ما ظهر على منصات التواصل الإجتماعي، فور تسريب الفيديو.

وفي حال تم تداول الفيديو بشكل كبير، من الممكن أن يضطر مسئولي اتحاد الكرة المصري بتوجيه الشكر لضياء السيد، والإستعانة بمدرب آخر يتواجد خلال الفترة القادمة.

موعد مباراة ليبيا

يخوص المنتخب الأول لكرة القدم مواجهة هامة أمام المنتخب الليبي الشقيق في إطار منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بعد تعثر الفراعنة في الجولة الماضية بالتعادل أمام الجابون بهدف لكل فريق.

وتقام المباراة بين مصر وليبيا في التاسع من أكتوبر القادم ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية لكأس العالم على أن تقام مباريات الجولة الرابعة في الثاني عشر من الشهر ذاته.

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ومن المقرر أن يقيم الاتحاد المصري لكرة القدم ظهر اليوم الخميس ، مؤتمر تقديم كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد.

حسام البدري مع المنتخب

الجدير بالذكر أن بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.

تولي حسام البدري قيادة الفنية لمنتخب مصر في سبتمبر لعام 2019، وقاد منتخب الفراعنة في 10 مباريات، حقق 5 انتصارات وتعادل في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف.