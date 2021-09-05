/648778/موعد-مباراة-إيطاليا-ضد-سويسرا-والتشكيل-المتوقع

يدخل منتخب إيطاليا مباراته اليوم أمام نظيرة سويسرا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45، ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

منتخب إيطاليا يدخل مواجهة الليلة بعد تعثرة الأخير بتعادلة الإيجابي مع المنتخب البلغاري بهدف لكلا منهم مما يزيد الضغوط علي بطل القارة الأوروبية فليس من المقبول التعثر خلال مواجهتين علي التوالي مما يهدد الصدارة الإيطالية للمجموعة الثالثة بالإخص أن العامل التاريخي يعطي الأفضلية لمنتخب إيطاليا علي حساب نظيرة السويسري.

جدير بالذكر أن إيطاليا قد تمكنت من التفوق علي سويسرا بثلاثية نظيفة خلال المواجهة الأخيرة التي قد جمعت بين المنتخبان ضمن منافسات يورو 2020 ذلك المواجهة التي قد شهدت علي تألق كبير من جانب متوسط ميدان يوفنتوس مانويل لوكاتيلي وذلك بتسجيلة هدفين يذكر أن لوكاتيلي قد تم إستبعادة عن مباراة بلغاريا بسبب الإصابة في التدريبات الإستعدادية للمنتخب الإيطالي.

نتيجة مباراة نهائي يورو 2020

وتربع منتخب إيطاليا بقيادة مدربه روبرتو مانشينى، على عرش القارة العجوز بعدما نجح فى التتويج بلقب أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب المنتخب الإنجليزى وسط أرضه وجماهيره، حيث فاز الآزورى بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، في المواجهة المثيرة التي جمعت، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي أقيمت على مدار شهر في 11 مدينة أوروبية مختلفة.

تشكيل إيطاليا المتوقع

في حراسة المرمى الحارس جيانلويجي دوناروما.

بينما في خط الدفاع كل من ليونردو سبنايزولا – ليوناردو بونوتشى – فرانسيسكو اتشيربي – جيوفاني دي لورينزو.

خط الوسط كل من مانويل لوكاتيلي – جورجينيو – نكولو باريلا.

خط الهجوم ثلاثي مكون من لورنزو إنسيني – اتشيرو إميبويلي – دومنيك بيراردي.

تشكيل سويسرا المتوقع

في حراسة المرمى الحارس يان سومر.

وفي خط الدفاع كل من نيكو إلفيدي – مانويل أكانجي – ريكاردو رودريجيز.

وفي خط الوسط كل من ريميو فرولر – سلفان فيدمير – دنيس زكريا – ستفين زوبير.