بعد تطاوله على رضا البحراوي..أيمن بهجت يناشد نقيب الموسيقين بمعاقبة حسن شاكوش

/648295/بعد-تطاوله-على-رضا-البحراويأيمن-بهجت-يناشد-نقيب-الموسيقين-بمعاقبة-حسن-شاكوش

أعرب السينناريست أيمن بهجت قمر عن استيائه من تطاول مطرب المهرجانات حسن شاكوش على زميله الفنان رضا البحرواي، ولفظه فرقته بألفاظ مسيئة أثناء حفلهما بالساحل الشمالي، مشيرا إلى ضرورة تدخل نقيب الموسيقين، الفنان هاني شاكر.

دوت الخليج يرصد رسالة أيمن بهجت قمر لهاني شاكر

أعاد أيمن بهجت قمر نشر الفيديو الذي تطاول فيه حسن شاكوش على فرقة هاني شاكر من خلال حسابه الرسمي عبر “تويتر”، وعلق عليها قائلا: “يا خرابة يا ابن الـ ...فى حفلة عامة!!! دكتور خالد عبد الجليل، هاني شاكر ياريت تشوفوا الفيديو ده .. بجد عيب اللي حصل ده وماينفعش يعدى".

بداية أزمة رضا بحراوي وحسن شاكوش

بدأ الخلاف بين شاكوش وفرقة رضا البحراوي، بعد أن تفاجأ شاكوش بصعود فرقة رضا البحراوي المسرح قبل بدء فقرته الغنائية، ما جعله يصمم عدم غنائه إلا بعد مغادرة فرقة رضا البحراوي المسرح، وبالفعل تم تنفيذ طلبه وسط استياء من أعضاء الفرقة، وقبل انتهاء فقرة شاكوش، عادت الفرقة مرة أخرى على المسرح لتحضير المُعدات أثناء غناء شاكوش، ما أثار غضبه وانهال على الفرقة بالسباب والشتم، تدخل حمو بيكا لإنهاء المشاجرة قبل أن تتصاعد المشاجرة في الساحل الشمالي، وعندما وصل رضا البحراوي للحفل، وعلم بما حدث مع فرقته وحسن شاكوش.

وكان قد أحيا حسن شاكوش، حفلًا غنائيًا، السبت الماضي، بأحد شواطئ الساحل الشمالي للسيدات فقط، حيث جاءت شروط الحفل، كالتالي: للسيدات فقط، ممنوع حضور الأطفال الذكور ممن هم فوق الـ5 سنوات، 450 جنيهًا ثمن التذكرة للفرد الواحد، الأطفال أقل من 7 سنوات لن يدفعوا ثمن التذكرة، البنات الصغيرات اللاتي تجاوزن الـ7 سنوات يدفعن ثمن التذكرة كاملة.

موقف النقاية من أزمة حسن شاكوش ورضا البحرواي

الجدير بالذكر أنه بالرغم من استعانة البحرواي بالنقابة، إلا انه لم يصدر بيان رسمي لها حتى الأن تفيد التدخل في حل تلك المشاجرة بين شاكوش والبحرواي، والجدير بالذكر أنه صرحت إحدى المصادر بأن المجلس قرر فتح تحقيق موسع في ذلك الأمر في الاجتماع المقبل للنقابة من أجل معرفة المخطئ.