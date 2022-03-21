أخبار مصرية

احتفلت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري اليوم الأحد بعقد قرانها في حفل عائلي صغير...
في عيد الأم.. إيمي سمير غانم تتذكر دلال عبد العزيز: «عيدك في الجنه»
معايدة إيمي سمير غانم لوادلتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز في عيد الأم...
"يدوم رضاهم علينا".. محمد رمضان يهنئ والدته بعيد الأم ويترحم على حماته
معايدة محمد رمضان أمه وزوجته في عيد الأم ويدعوا بالرحمة لحماته...
الموت يفجع الفنان باسم سمرة «تفاصيل»
الموت يفجع الفنان باسم سمرة «تفاصيل» 'يرصد دوت الخليج في ذلك التقرير تفاصيل وفاة ابن عمة باسم سمرة'
الرئيس السيسى يستجيب للسيدة جيهان منصور: لما تقول عاوزة أكلمه لازم أكلمها
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الست جيهان منصور لما تقول عاوزة أكلمه لازم أكلمها بعد كل اللى انتى عملتيه المصدر:صوت الأمةالرئيس السيسى يستجيب للسيدة جيهان منصور: لما تقول عاوزة أكلمه لازم أكلمها...