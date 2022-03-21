أخبار مصرية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الست جيهان منصور لما تقول عاوزة أكلمه لازم أكلمها بعد كل اللى انتى عملتيه المصدر:صوت الأمةالرئيس السيسى يستجيب للسيدة جيهان منصور: لما تقول عاوزة أكلمه لازم أكلمها...

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