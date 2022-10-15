توزيع منهج الكيمياء للصف الأول الثانوي 2022.. لكل الطلاب الخريطة كاملة هنا

توزيع منهج الكيمياء 2022
توزيع منهج الكيمياء للصف الأول الثانوي 2023
الباب الأول من 1/10/2022 إلى 15/10/2022
– الكيمياء مركز العلوم
الفصل الأول
الكيمياء والقياس ويشمل:
– علم الكيمياء
– الكيمياء مركز العلوم
– القياس في الكيمياء
الفصل الثاني
النانو تكنولوجي ويشمل:
– ما المقصود بالنانو تكنولوجي؟
– كيمياء النانو
– تطبيقات النانو تكنولوجي
– التأثيرات الضارة المحتملة للنانو تكنولوجي
الباب الثاني 22/10/2022 إلى 26/11/2022.
– الكيمياء الكمية
الفصل الأول
– المول والمعادلة الكيميائية
الفصل الثاني
– حساب الصيغة الكيميائية
الباب الثالث 3/12/2022 إلى 31/12/2022.
– المحاليل والأحماض والقواعد
الفصل الأول
– المحاليل والغرويات
الفصل الثاني
– الأحماض والقواعد
الباب الرابع 11/2/2023 إلى 25/3/2023.
– الكيمياء الحرارية
الفصل الأول
المحتوى الحراري ويشمل:
-المفاهيم الأساسية في الكيمياء الحرارية
– المحتوى الحراري
– التغير في المحتوى الحراري القياسي
– المحتوى الحراري وطاقة الرابطة
– المعادلة الكيميائية الحرارية
الفصل الثاني
– صور التغير في المحتوى الحراري
– التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية.
– التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الكيميائية.
– قانون هس «المجموع الجبرى الثابت للحرارة».
الباب الخامس 1/4/2023 إلى 13/5/2023
– الكيمياء النووية
الفصل الأول
– نواة الذرة والجسيمات الأولية
مكونات الذرة
– وحدات الكتلة والطاقة
– القوى النووية
– مفهوم الكوارك
الفصل الثاني
– النشاط الإشعاعي والتفاعلات النووية
– عمر النصف
– التفاعلات النووية
– المفاعل النووي
– الاستخدامات السلمية للإشعاع
– الآثار الضارة للإشعاع