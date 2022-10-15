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توزيع منهج الكيمياء للصف الأول الثانوي 2022.. لكل الطلاب الخريطة كاملة هنا

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رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد توزيع منهج الكيمياء للصف الأول الثانوي 2022، وذلك يأتي على حسب خطة توزيع كل المقررات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، والتأكيد على أنه يتم التشديد على المدارس بأهمية الاستفادة من كل المنصات التعليمية في شرح جميع المقررات الدراسية داخل كل الفصول وإرشاد الطلاب إلى ذلك.

توزيع منهج الكيمياء 2022

ونقدم لكم اليوم توزيع منهج الكيمياء للصف الأول الثانوي، وهو يحتوى على 5 أبواب وهم “الباب الأول الكيمياء مركز العلوم، الثاني الكيمياء الكمية، الثالث المحاليل والأحماض والقواعد، الرابع الكيمياء الحرارية، الخامس الكيمياء النووية”.

توزيع منهج الكيمياء للصف الأول الثانوي 2023

الباب الأول من 1/10/2022 إلى 15/10/2022

– الكيمياء مركز العلوم

الفصل الأول

الكيمياء والقياس ويشمل:

– علم الكيمياء

– الكيمياء مركز العلوم

– القياس في الكيمياء

الفصل الثاني

النانو تكنولوجي ويشمل:

– ما المقصود بالنانو تكنولوجي؟

– كيمياء النانو

– تطبيقات النانو تكنولوجي

– التأثيرات الضارة المحتملة للنانو تكنولوجي

الباب الثاني 22/10/2022 إلى 26/11/2022.

– الكيمياء الكمية

الفصل الأول

– المول والمعادلة الكيميائية

الفصل الثاني

– حساب الصيغة الكيميائية

الباب الثالث 3/12/2022 إلى 31/12/2022.

– المحاليل والأحماض والقواعد

الفصل الأول

– المحاليل والغرويات

الفصل الثاني

– الأحماض والقواعد

الباب الرابع 11/2/2023 إلى 25/3/2023.

– الكيمياء الحرارية

الفصل الأول

المحتوى الحراري ويشمل:

-المفاهيم الأساسية في الكيمياء الحرارية

– المحتوى الحراري

– التغير في المحتوى الحراري القياسي

– المحتوى الحراري وطاقة الرابطة

– المعادلة الكيميائية الحرارية

الفصل الثاني

– صور التغير في المحتوى الحراري

– التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية.

– التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الكيميائية.

– قانون هس «المجموع الجبرى الثابت للحرارة».

الباب الخامس 1/4/2023 إلى 13/5/2023

– الكيمياء النووية

الفصل الأول

– نواة الذرة والجسيمات الأولية

مكونات الذرة

– وحدات الكتلة والطاقة

– القوى النووية

– مفهوم الكوارك

الفصل الثاني

– النشاط الإشعاعي والتفاعلات النووية

– عمر النصف

– التفاعلات النووية

– المفاعل النووي

– الاستخدامات السلمية للإشعاع

– الآثار الضارة للإشعاع

 
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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