انت الان تتابع خبر.شروط القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية.. فتح أبواب التسجيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الحرس الوطني ممثلة في لجنة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية عن شروط القبول والتسجيل بالكلية، وذلك بعد فتح التسجيل لحملة الثانوية العامة، حيث سيكون التسجيل متاحًا يوم الاثنين 19-12-1443 هـ، الموافق لـ 18-07-2022 مـ، ويستمر التسجيل حتى يوم السبت 24-12-1443 هـ، الموافق 23-07-2022 مـ.

- شرط المنشأ في المملكة العربية السعودية، ويستثنى من هذا الشرط من نشأ خارج المملكة بسبب عمل الوالدين، أو الدراسة خارج المملكة العربية.

- حسن السيرة، عدم الحكم عليه بأحكام جرائم، أو حدود شرعية.

- عدم الزواج من أجنبية.

- أن يكون سن المتقدم ( بين 17 و 22 سنة يوم التسجيل).

- تناسب الطول والوزن حسب المقاييس المعمول بها عسكريًا.

- أن يكون المتقدم متحصلاً على الثانوية العامة للعام الدراسي 1443 هـ بانتظام نهاري.

- أن يكون المعدل التراكمي العام للمتقدم 80%.

- أن لا تقل درجة اختبار القدرات والاختبار التحصيلي عن 60 درجة.

- اجتياز اختبار STEP لكفاية اللغة الإنجليزية للمركز الوطني قياس.

وأما إجراءات اجتياز القبول فجاءت كالتالي: • المقابلة الشخصية.

• الاختبار التحريري.

• اختبار اللياقة البدنية.

• اختبار كفايات الحرس الوطني.

• اجتياز الفحص الطبي.

وللتسجيل والتقديم في كلية الملك خالد العسكرية يجب الدخول إلى بوابة النفاد الوطني من خلال الحساب الشخصي، ثم القيام باتباع الخطوات الموضحة أدناه.

خطوات التقديم جاءت كالآتي: - تعبئة البيانات في الحقول الإلزامية.

- ثم رفع المستندات المطلوبة (شهادة الثانوية العامة بالمقاسات المبينة في التعليمات، والصور الشمسية).

- ثم الضغط على التسجيل.

- يتم عرض رقم الطلب ويتم إرساله عبر رسالة نصية، (إذا لم يتم عرض رقم الطلب فإن التسجيل غير مكتمل ولا بد من مراجعة البيانات بدقة).

وبينت وزارة الحرس الوطني، أنه يمكن للمتقدم خلال فترة التقديم القيام بالتعديل على البيانات، وذلك عبر اختيار أيقونة "تعديل البيانات".