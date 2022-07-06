انت الان تتابع خبر. "صدرت الان" نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 بالرقم الامتحاني والاسم على موقع وزاره التربية العراقية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 موقع نتائجنا عقب أن أعلنت وزارة التربية العراقية، عن نشر نتائج الصف الثالث المتوسط خلال الساعات القليلة جداً القادمة، حيث انتهت مراكز التصحيح من الأعمال المطلوبة منها على أكمل وجه ممكن، حيث أنه ليس في الإمكان أفضل مما كان، وذلك في كافة المواد التي خاضها الطلاب، بما فيها مادة الفيزياء التي انتهت كافة الأعمال المرتبطة حولها من تصحيح ورصد علامات الطلاب يوم السبت الماضي من هذا الأسبوع أعزائي الطلبة.حيث حددت وزارة التربية العراقية موعداً نهائيًا لنشر وإعلان نتائج الثالث متوسط 2022 نتائجنا لتظهر بشكل مؤتمت وإلكتروني لكافة المحافظات في توقيت واحد، ليكون قبل إجازة عيد الاضحى المبارك، ومن المرجح أن يكون يوم الأربعاء هو موعد صدورها الرسمي.

رابط نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 بابل (الان متوافرة)

نتائج الثالث متوسط 2022 بغداد (الان متوافرة)

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول الانبار (الان متوافرة)

رابط نتائج الثالث المتوسط الكرخ الاولى والثانية والثالث (الان متوافرة)

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول ٢٠٢٢ الرصافة الاولى والثانية والثالثة (الان متوافرة)

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خطوات كيفية استعلام نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٢ نتائجنا

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تحديث: ما زال موقعكم المميز موقع دوت الخليج يتابع ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 نتائجنا، حيث ننشر أسماء الأوائل ونسب النجاح بعد الساعات القليلة المقبلة، والتي سوف تشهد أعلى من العام الماضي والتي بلغت 74% وفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم في دولة العراق خلال تصريحات صحفية متلفزة.

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