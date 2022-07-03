انت الان تتابع خبر اليوم – قطع مياة الشرب عن هذه الأماكن بـ”بني سويف” لمدة 3 ساعات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياة والصرف الصحي بمحافظة بني سويف أنه سوف يتم قطع مياة الشرب اليوم الأحد الموافق3 يوليو 2022 عن شوارع شجرة الدر- بورسعيد- جمال عبد الناصر بمركز ناصر

وأوضحت مياة شرب بني سويف أنه سوف قطع المياة لفترة 3ساعات متواصلة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم مشيرة أن قطع مياة الشرب بسبب أعمال إحلال وتجديد بغرفة محابس بجوار المحكمة بمركز ناصر.

وطالبت شركة المياة جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتيجاتهم من مياة الشرب خلال الفترة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياة والتي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.