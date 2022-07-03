انت الان تتابع خبر مصاريف المدارس الحكومية 2023.. لكل المراحل الدراسية وأبرز طرق الدفع أون لاين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد مصاريف المدارس الحكومية 2023 من أبرز الاشياء التي تشغل بال العديد من اولياء الأمور، وهذا طبقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم لكل الصفوف الدراسية بدءاً من مرحلة رياض الأطفال ثم الابتدائية إلى الإعدادية وحت الثانوية، وهذا بجانب طرق الدفع وآخر موعد للسداد.

مصاريف المدارس الحكومية 2023 لكل المراحل

وكشفت قناة مدرستنا التابعة إلى وزارة التربية والتعليم، وأعلنت من خلال برنامج جروب الماميز عن مصروفات المدارس الحكومية للعام الجديد 2022/2023، وهي جاءت كما يلي:

مصاريف الابتدائية والاعدادية

من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الرابع الابتدائي جاءت المصروفات 305 جنيهات.

من الصف الخامس الابتدائي إلى الثالث الإعدادي فقد وصلت المصروفات 205 جنيهات.

مصاريف الثانوية العامة 2023

الصف الأول الثانوي كانت المصروفات الدراسية 520 جنيها.

الصف الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

مصاريف الثانوي الفني 2023

الصف الأول الثانوي الفني صنايع، تجاري، زراعي وفندقي بأنواعه نحو 220 جنيها.

من الصف الثاني وحتى نهاية صفوف الثانوي الفني بأنواعه نحو 205 جنيهات.

خطوات وطرق دفع المصروفات المدرسية 2023