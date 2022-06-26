انت الان تتابع خبر تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم..شروطها ورابط التقديم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت اليوم الأحد؛ وزارة التربية والتعليم؛ تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم؛ والتي ينتظرها الكثير بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات قادمة لسد العجز في المدارس.

تعرف على تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم

وتتضمنت تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم؛ حسبما أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بحضور الدكتور طارق شوقي؛ وزير التربية والتعليم؛ أن التقديم سيكون على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على هذا الرابط :اضغط هنا

ومن المقرر أن يبدأ التقديم لمسابقة 30 ألف معلم؛ بداية من يوم 2 يوليو حتى 24 يوليو الجاري.

شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد رياض أطفال

1- أن يكون المتقدم للوظيفة مصري الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حسن السير والسمعة والسلوك.

3- ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم للوظيفة عقوبة جنائية أو عقوبة في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

4 – ألا يكون قد سبق فصل المتقدم من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي؛ ما لم تمض على صدوره 4 سنوات عللا الأقل.

5- لا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون المتقدم خريج كلية رياض أطفال؛ أو كلية تربية طفولة مبكرة؛ أو قسمي رياض أطفال – طفولة مبكرة بكليات التربية؛ أو حاصل على دبلوم مهني من كليات تربية رياض أطفال بعد الدرجة الجامعية الأولى.

7 – ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن “جيد”.

8- أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة.

9- أن يجتاز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، كما يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

10- سداد مبلغ مقداره 22 جنيهًا،عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.