وزارة التعليم السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة عن موعد صرف مكافأة الطلاب هذا الشهر بالمدارس وتكشف عن فئات جديدة ستشملها .. تعرف عليها!

وحين البحث عن موعد نزول المكافأة الطلابية الخاصة بالسنة الحالية تبين انه لا يوجد تصريحات رسمية من قبل وزارة التربية والتعليم تحدد موعد معين لصرف هذه المكافأة للطلاب.

لذلك يجب على كل طالب أو طالبة في مختلف المراحل التعليمية الاستعلام بشكل فردي عن نزول المكافأة في حسابهم، وذلك بشكل إلكتروني من خلال موقع نور التابع لوزارة والمخصص لصرف المكافأة الطلابية في المملكة، وسوف نوضح بالتفصيل خطوات الاستعلام عن المكافأة من خلاله.

خطوات الاستعلام عن المكافأة الطلابية 1443

ويمكن من خلال الخطوات التالية سنوضحها اليوم يمكن أن يدخل الطلاب الاستعلام عن نزول المكافأة في حسابهم، حيث بمجرد عملية الاستعلام يمكن للطالب الكشف عن جميع البيانات الخاصة به، حيث يكون ذلك من خلال الدخول نور الإلكتروني خير يقوم الطالب بالاستلام عن مكافأة بالتفصيل، وذلك بعد تطبيق الخطوات التالية:

.يتم الطالب التوجه إلى “بوابة نور” الإلكترونية.

يقوم الطالب بتسجيل الدخول عبر كتابة “اسم المُستخدم” ومن ثَم “رقم هوية زحالطالب الوطنية”.

إدخال كود االطالب و رمز التحقق” في المكان المحدد لهما في النافذة المنبثقة، لذلك ومن ثَم النقر على تبويب “التالي”.

يتم كتابة رمز التحقق” وتعيين رمز المرور الجديد.

ثم الضغط على “حفظ” ثم الذهاب “المكافأة” ثم اختيار مسيرات المكافأة”.

يتم كتابة المعلومات الشخصية للطالب، وفوراً سوف تظهر تفاصيل مكافأة الطلاب

ما هي فئات جائزة الطالب؟

تشمل مكافأة الطلاب التي تم الإعلان عنها مؤخرًا مجموعة من فئات الطلاب، وهي كالتالي: