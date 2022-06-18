انت الان تتابع خبر الجامعة الألمانية تعلن عن وظائف خالية لديها – إليكم الشروط ورابط التقديم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت الجامعة الألمانية بالقاهرة بالاعلان توفير مجموعة من الوظائف الخالية لديها دخل مبنها الكائن في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديد، حيث أنها أكدت أنها بحاجة إلي وظيفة محاضر / مدرس – تصميم جرافيك – تصميم خط لاتيني وعربي و ومدرس – تصميم ميديا - تصميم مواقع ومحاضر / مدرس في تصميم الوسائط – الصوت / الصوت للمرئيات.
أووضحت الجامعة الألمانية أن كلية العلوم التطبيقية والآداب أعلنت عن حاجة إلي محاضر / مدرس – تصميم جرافيك – تصميم خط لاتيني وعربي، حيث أنها حددت مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وهي :
1- الحصول على درجة الماجستير أو دبلوم ألماني وهذا بالنسبة لـ”محاضر / مدرس”.
2 – خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات و3 سنوات في التدريس وهذا بالنسبة لـ”محاضر / مدرس”.
3 – خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات، وستكون خبرة التدريس أحد الأصول وهذا بالنسبة لمنصب مدرس.
4 – لديه دراية بالمناهج الحالية والمستقبلية في مجال التصميم.
5 – الفضول لتوسيع الإدراك داخل مجال التصميم وبالتالي إنشاء أساس للإجراءات والعقليات الموجهة نحو التصميم.
6- – التزام قوي بمبادئ تعليم التصميم التدريجي فيما يتعلق بدراسة التصميم المسؤولة وذاتية التنظيم.
7 – فهم الآثار المترتبة على ممارسة التصميم في السياقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية أو التكنولوجية.
8 – القدرة على العمل بشكل جيد مع الزملاء من الخلفيات الثقافية المتنوعة والخبرة المهنية والحساسيات الجمالية.
9 – القدرة على هيكلة وتحديد أهداف المشروع من أجل تعزيز وتحفيز التجارب الإيجابية.
10 – مهارات تواصل وكتابة شخصية ممتازة في اللغة الإنجليزية، وهي لغة التدريس.
11 – مهارات الإدارة الجيدة، بما في ذلك القدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية، والتواصل والتحفيز بشكل فعال.
12 – مصلحة في العمل بشكلٍ تعاوني داخل الجامعة الألمانية بالقاهرة ومع شركاء خارجيين من أجل تطوير المشاريع المشتركة.
13 – تعليم الطلاب كيفية تطوير وإنشاء الخطوط باللغتين العربية واللاتينية من الرسم إلى الرقمنة.
14 – يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة سابقة في برامج الخط العربي واللاتيني، والحروف، وإعدادات الكتابة، والحروف الرسومية.
15- ستكون تجربة الطباعة والتخطيط أحد الأصول.
وحددت كلية العلوم التطبيقية والآداب عن كيفية التقديم لهذه الوظيفة من خلال الدخول من هنــا.
وظيفة مدرس – تصميم ميديا - تصميم مواقع
كما أكدت الجامعة الألمانية أن نفس الكلية تبحث عن وظيفة مدرس – تصميم ميديا - تصميم مواقع، حيث أنها حددت مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وهي:
1- تعيين اللقب الأكاديمي للمتقدمين الناجحين على أعلى درجة تم الحصول عليها، والخبرة الصناعية، وخبرة التدريس والبحث.
2- – التمكن من HTML وCSS ولغات البرمجة الأخرى (مثل JavaScript).
3 – معرفة قوية ببرامج Adobe Dreamweaver وAdobe XD وAdobe Photoshop وAdobe Illustrator (مع معرفة بتطبيقات Adobe Animate وبرامج Arduino والأجهزة ومهارات Muse المطلوبة).
4 – امتلاك تصميم ممتاز ومهارات UX / UI.
5 – دراية بالمناهج الحالية والمستقبلية في مجال التصميم.
6 – الفضول لتوسيع الإدراك داخل مجال التصميم وبالتالي إنشاء أساس للإجراءات والعقليات الموجهة نحو التصميم.
7 – التزام قوي بمبادئ تعليم التصميم التدريجي فيما يتعلق بدراسة التصميم المسؤولة والمنظمة ذاتيًا.
8 – فهم الآثار المترتبة على ممارسة التصميم في السياقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية أو التكنولوجية.
9 – الكفاءة في العمل بشكل جيد مع أشخاص من خلفيات ثقافية متنوعة، والتدريب المهني والحساسيات الجمالية.
10 – كفاءات قوية لهيكلة وتحديد أهداف المشروع من أجل تعزيز وتحفيز التجارب الإيجابية.
11 – مهارات تواصل شخصية ممتازة ومحادثة وكتابة باللغة الإنجليزية وهي لغة التدريس.
12 – مهارات الإدارة الجيدة، بما في ذلك القدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية، والتواصل والتحفيز بشكلٍ فعال.
13 – مصلحة في العمل بشكل تعاوني داخل الجامعة الألمانية بالقاهرة ومع شركاء خارجيين من أجل تطوير المشاريع المشتركة.
14 – تطوير فهم الطالب لتجربة المستخدم والتصميم المرئي والتصميم الرقمي وأنظمة التصميم وتصميم الواجهة الأمامية وسهولة الاستخدام.
15 – ستقوم بتعليم الطلاب كيفية البحث واستكشاف مواقع UX / UI، إضافة إلى تصميم وتطوير حافظات مواقع الويب.
16 – يجب أن يتعلم الطلاب كيفية قراءة وكتابة HTML / HTML5 الأساسي وCSS وJavaScript والرموز البديلة، إضافة إلى إنشاء صفحات الإقراض ومواقع الويب الجاهزة للتحميل عبر الإنترنت.
17 – ستقوم بتدريس أساسيات الترميز وتطوير الويب (لغات البرمجة) وتعريف الطلاب بكيفية البحث عن تجربة المستخدم وواجهة المستخدم.
18 – يجب أن يكون لدى المتقدمين معرفة متخصصة في تصميم الويب وتطوير الويب.
19 – تعتبر الخبرة في التصميم التفاعلي مواتية.
20 – من المتوقع أن يساهم المرشحون الناجحون في التدريس في المرحلة الجامعية والدراسات العليا.
محاضر / مدرس في تصميم الوسائط – الصوت / الصوت للمرئيات
وكشفت الجامعة أنها تبحث عن محاضر / مدرس في تصميم الوسائط – الصوت / الصوت للمرئيات، حيث أنها حددت مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وهي:
1 – سيركز المنصب على تعليم وتدريب المبادئ الأساسية للصوت وإنتاج الموسيقى والتفاعل السمعي البصري (تصميم الصوت ، موسيقى الأفلام ، فن فولي).
2 – يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة في التدريس بالإضافة إلى المعرفة العملية المهنية في مجال تصميم الوسائط / الإنتاج الصوتي. من المتوقع أن يساهم المرشحون الناجحون في التدريس في المرحلة الجامعية والدراسات العليا.
3 – سيتم تعيين اللقب الأكاديمي للمتقدمين الناجحين على أساس أعلى درجة تم الحصول عليها والخبرة الصناعية والتعليم والخبرة البحثية.
4 – يجب على المتقدمين لوظيفة محاضر / مدرس أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير أو دبلوم ألماني.
5 – يجب أن يتمتع المتقدمون لشغل وظيفة محاضر بخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات و 3 سنوات في التدريس.
6 – يجب أن يكون لدى المتقدمين لشغل منصب مدرس خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات، وستكون خبرة التدريس أحد الأصول.
7 – دراية بالمناهج الحالية والمستقبلية في مجال تصميم الصوت.
8- الفضول لتوسيع الإدراك داخل مجال التصميم وبالتالي إنشاء أساس للإجراءات والعقليات الموجهة نحو التصميم.