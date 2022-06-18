انت الان تتابع خبر الجامعة الألمانية تعلن عن وظائف خالية لديها – إليكم الشروط ورابط التقديم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الجامعة الألمانية بالقاهرة بالاعلان توفير مجموعة من الوظائف الخالية لديها دخل مبنها الكائن في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديد، حيث أنها أكدت أنها بحاجة إلي وظيفة محاضر / مدرس – تصميم جرافيك – تصميم خط لاتيني وعربي و ومدرس – تصميم ميديا ​​- تصميم مواقع ومحاضر / مدرس في تصميم الوسائط – الصوت / الصوت للمرئيات.

أووضحت الجامعة الألمانية أن كلية العلوم التطبيقية والآداب أعلنت عن حاجة إلي محاضر / مدرس – تصميم جرافيك – تصميم خط لاتيني وعربي، حيث أنها حددت مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وهي :

1- الحصول على درجة الماجستير أو دبلوم ألماني وهذا بالنسبة لـ”محاضر / مدرس”.

2 – خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات و3 سنوات في التدريس وهذا بالنسبة لـ”محاضر / مدرس”.

3 – خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات، وستكون خبرة التدريس أحد الأصول وهذا بالنسبة لمنصب مدرس.

4 – لديه دراية بالمناهج الحالية والمستقبلية في مجال التصميم.

5 – الفضول لتوسيع الإدراك داخل مجال التصميم وبالتالي إنشاء أساس للإجراءات والعقليات الموجهة نحو التصميم.

6- – التزام قوي بمبادئ تعليم التصميم التدريجي فيما يتعلق بدراسة التصميم المسؤولة وذاتية التنظيم.

7 – فهم الآثار المترتبة على ممارسة التصميم في السياقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية أو التكنولوجية.

8 – القدرة على العمل بشكل جيد مع الزملاء من الخلفيات الثقافية المتنوعة والخبرة المهنية والحساسيات الجمالية.

9 – القدرة على هيكلة وتحديد أهداف المشروع من أجل تعزيز وتحفيز التجارب الإيجابية.

10 – مهارات تواصل وكتابة شخصية ممتازة في اللغة الإنجليزية، وهي لغة التدريس.

11 – مهارات الإدارة الجيدة، بما في ذلك القدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية، والتواصل والتحفيز بشكل فعال.

12 – مصلحة في العمل بشكلٍ تعاوني داخل الجامعة الألمانية بالقاهرة ومع شركاء خارجيين من أجل تطوير المشاريع المشتركة.

13 – تعليم الطلاب كيفية تطوير وإنشاء الخطوط باللغتين العربية واللاتينية من الرسم إلى الرقمنة.

14 – يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة سابقة في برامج الخط العربي واللاتيني، والحروف، وإعدادات الكتابة، والحروف الرسومية.

15- ستكون تجربة الطباعة والتخطيط أحد الأصول.

وحددت كلية العلوم التطبيقية والآداب عن كيفية التقديم لهذه الوظيفة من خلال الدخول من هنــا.

وظيفة مدرس – تصميم ميديا ​​- تصميم مواقع

كما أكدت الجامعة الألمانية أن نفس الكلية تبحث عن وظيفة مدرس – تصميم ميديا ​​- تصميم مواقع، حيث أنها حددت مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وهي:

1- تعيين اللقب الأكاديمي للمتقدمين الناجحين على أعلى درجة تم الحصول عليها، والخبرة الصناعية، وخبرة التدريس والبحث.

2- – التمكن من HTML وCSS ولغات البرمجة الأخرى (مثل JavaScript).

3 – معرفة قوية ببرامج Adobe Dreamweaver وAdobe XD وAdobe Photoshop وAdobe Illustrator (مع معرفة بتطبيقات Adobe Animate وبرامج Arduino والأجهزة ومهارات Muse المطلوبة).

4 – امتلاك تصميم ممتاز ومهارات UX / UI.

5 – دراية بالمناهج الحالية والمستقبلية في مجال التصميم.

6 – الفضول لتوسيع الإدراك داخل مجال التصميم وبالتالي إنشاء أساس للإجراءات والعقليات الموجهة نحو التصميم.

7 – التزام قوي بمبادئ تعليم التصميم التدريجي فيما يتعلق بدراسة التصميم المسؤولة والمنظمة ذاتيًا.

8 – فهم الآثار المترتبة على ممارسة التصميم في السياقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية أو التكنولوجية.

9 – الكفاءة في العمل بشكل جيد مع أشخاص من خلفيات ثقافية متنوعة، والتدريب المهني والحساسيات الجمالية.

10 – كفاءات قوية لهيكلة وتحديد أهداف المشروع من أجل تعزيز وتحفيز التجارب الإيجابية.

11 – مهارات تواصل شخصية ممتازة ومحادثة وكتابة باللغة الإنجليزية وهي لغة التدريس.

12 – مهارات الإدارة الجيدة، بما في ذلك القدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية، والتواصل والتحفيز بشكلٍ فعال.

13 – مصلحة في العمل بشكل تعاوني داخل الجامعة الألمانية بالقاهرة ومع شركاء خارجيين من أجل تطوير المشاريع المشتركة.

14 – تطوير فهم الطالب لتجربة المستخدم والتصميم المرئي والتصميم الرقمي وأنظمة التصميم وتصميم الواجهة الأمامية وسهولة الاستخدام.

15 – ستقوم بتعليم الطلاب كيفية البحث واستكشاف مواقع UX / UI، إضافة إلى تصميم وتطوير حافظات مواقع الويب.

16 – يجب أن يتعلم الطلاب كيفية قراءة وكتابة HTML / HTML5 الأساسي وCSS وJavaScript والرموز البديلة، إضافة إلى إنشاء صفحات الإقراض ومواقع الويب الجاهزة للتحميل عبر الإنترنت.

17 – ستقوم بتدريس أساسيات الترميز وتطوير الويب (لغات البرمجة) وتعريف الطلاب بكيفية البحث عن تجربة المستخدم وواجهة المستخدم.

18 – يجب أن يكون لدى المتقدمين معرفة متخصصة في تصميم الويب وتطوير الويب.

19 – تعتبر الخبرة في التصميم التفاعلي مواتية.

20 – من المتوقع أن يساهم المرشحون الناجحون في التدريس في المرحلة الجامعية والدراسات العليا.

محاضر / مدرس في تصميم الوسائط – الصوت / الصوت للمرئيات

وكشفت الجامعة أنها تبحث عن محاضر / مدرس في تصميم الوسائط – الصوت / الصوت للمرئيات، حيث أنها حددت مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وهي:

1 – سيركز المنصب على تعليم وتدريب المبادئ الأساسية للصوت وإنتاج الموسيقى والتفاعل السمعي البصري (تصميم الصوت ، موسيقى الأفلام ، فن فولي).

2 – يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة في التدريس بالإضافة إلى المعرفة العملية المهنية في مجال تصميم الوسائط / الإنتاج الصوتي. من المتوقع أن يساهم المرشحون الناجحون في التدريس في المرحلة الجامعية والدراسات العليا.

3 – سيتم تعيين اللقب الأكاديمي للمتقدمين الناجحين على أساس أعلى درجة تم الحصول عليها والخبرة الصناعية والتعليم والخبرة البحثية.

4 – يجب على المتقدمين لوظيفة محاضر / مدرس أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير أو دبلوم ألماني.

5 – يجب أن يتمتع المتقدمون لشغل وظيفة محاضر بخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات و 3 سنوات في التدريس.

6 – يجب أن يكون لدى المتقدمين لشغل منصب مدرس خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات، وستكون خبرة التدريس أحد الأصول.

7 – دراية بالمناهج الحالية والمستقبلية في مجال تصميم الصوت.

8- الفضول لتوسيع الإدراك داخل مجال التصميم وبالتالي إنشاء أساس للإجراءات والعقليات الموجهة نحو التصميم.