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رياض - احمد صلاح - إجابات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2022 توجيهي فلسطين الفرع الأدبي ننشرها لكم متابعينا وخاصة طلبة التوجيهي بعد تقديم الامتحان مباشرة اليوم السبت للطلاب في فلسطين ومدارس الخارج.

أجوبة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2022 توجيهي فلسطين الفرع الأدبي بكافة المدارس والخارج لطلبتنا الأعزاء بعد وصول ورقة الأسئلة قبل أن يضع المعلمون الإجابات النموذجية الصحيحة لكم.

وتوجه صباح يوم الثلاثاء الماضي أأكثر من 87 ألف طالب/وطالبة، منهم 39 ألف ذكورا، و48 ألف إناثا، موزعين على 729 قاعة، لتقديم امتحان الثانوية العامة. وفق وزارة التربية والتعليم.

2022-06-18 | 10:06



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إجابات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2022 توجيهي فلسطين الفرع الأدبي ننشرها لكم متابعينا وخاصة طلبة التوجيهي بعد تقديم الامتحان مباشرة اليوم السبت للطلاب في فلسطين ومدارس الخارج.

أجوبة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2022 توجيهي فلسطين الفرع الأدبي بكافة المدارس والخارج لطلبتنا الأعزاء بعد وصول ورقة الأسئلة قبل أن يضع المعلمون الإجابات النموذجية الصحيحة لكم.

وتوجه صباح يوم الثلاثاء الماضي أأكثر من 87 ألف طالب/وطالبة، منهم 39 ألف ذكورا، و48 ألف إناثا، موزعين على 729 قاعة، لتقديم امتحان الثانوية العامة. وفق وزارة التربية والتعليم.

إجابات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2022 توجيهي :

ويبلغ عدد الطلبة الممتحنين في الفرع العلمي نحو23.271 ألفا، والأدبي حوالي65.173 ألفا، وريادة الأعمال بلغ نحو 4123، والشرعي نحو 1418، أما الأفرع المهنية المتمثلة في الفرع الصناعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي وصل عدد الطلبة إلى حوالي 3146 طالبا، أكثرهم من الفرع الصناعي، إذ بلغ عددهم حوالي 1783 طالبا.

وأشارت الوزارة إلى أن رؤساء القاعات قاموا بجولة تفقدية للتأكد من جاهزية القاعات من كل النواحي، موضحة في الوقت ذاته أنهم قاموا بإلصاق بطاقات الجلوس على المقاعد، والتحقق من سلامتها.

أجوبة إجابات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2022 توجيهي فلسطين الفرع الأدبي نحرص على توفيرها ونشرها عقب نهاية كل اختبار للتوجيهي، ونستعرض آراء الطلبة عقب نهاية كل امتحان.

[إجابات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2022 توجيهي فلسطين الفرع الأدبي]





