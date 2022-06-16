انت الان تتابع خبر موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لجميع التخصصات .. الإجابة هنـا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، ازداد البحث على محرك البحث جوجل، موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022، والتي تكون لجميع التخصصات زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، وبنظاميها الخمس والثلاث سنوات.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022:

وكشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام 2022 لجميع التخصصات، وأكد بأن أعمال التصحيح مستمرة بكل دقة بالكنترولات، وسيتم بعد ذلك رصد وتجميع الدرجات لجميع المواد.وأضاف يأن إعلان النتيجة سيتم لجميع التخصصات في أول أسبوع من شهر يوليو المقبل، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، وإعلان الأوائل في كل تخصص، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني.