انت الان تتابع خبر برنامج المنح الجامعية لطلاب الثانوية العامة .. إليكم خطوات التقديم بسهولة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن خطوات التقديم في برنامج المنح الجامعية، والتي جاءت بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، للحصول على شهادة الليسانس أو البكالوريوس، المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي.

وأشارت الوزارة انه سيكون هناك منح تعليمية لنحو 700 من طلاب الثانوية العامةـ بالمدارس التجريبية والحكومية وSTEM، والتي تكون لمدة 10 سنوات، للعام الدراسي المقبل في عدد مختلف من الجامعات بالمحافظات.

خطوات التقديم في برنامج المنح الجامعية لطلاب الثانوية العامة: