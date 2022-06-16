انت الان تتابع خبر طريقة التقديم في مدارس النيل الدولية .. الشروط المطلوبة بعد فتح باب التقديم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مدرسة النيل الدولية، انه تم فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة للعام المقبل 2022-2023، وازداد البحث الساعات الماضية، حول طريقة التقديم للالتحاق بالمدرسة، وسنتعرف في هذا التقرير عن الشروط المطلوبة والتفاصيل الكاملة، والتي تكون على النحو التالي:

الشروط المطلوبة للالتحاق بمدارس النيل الدولية:

ألا يزيد سن الطالب المتقدم للصف الأول برياض الأطفال على 4 سنوات و11 شهر و29 يوم، في أول أكتوبر المقبل.

ألا يزيد سن الطالب المتقدم لمرحلة كي جي على 3 سنوات و11 شهر و29 يوم، في أول أكتوبر المقبل.

يكون أحد الوالدين حاصل على الأقل على مؤهل عالي، ويكون الطفل تحت ولايته أو وصاية قانونية.

اجتياز الطفل الاختبارات المطلوبة لتغطية مهارات الرياضيات والمعرفة والمعلومات العامة والمهارات الحركية، ومهارات التفكير.

أما في حالة تساوي درجة اختبار القبول، يكون السن شرطا تفضيلي ويؤخذ الأكبر سنا.

إبلاغ أولياء الأمور المقبولين فقط.

طريقة التقديم في مدارس النيل الدولية:

يتم الدخول عبر الموقع الرسمي الخاص بالمدارس والتقديم من هنــــــــــــا.