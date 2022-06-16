انت الان تتابع خبر طريقة التقديم في مدارس النيل الدولية .. الشروط المطلوبة بعد فتح باب التقديم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت مدرسة النيل الدولية، انه تم فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة للعام المقبل 2022-2023، وازداد البحث الساعات الماضية، حول طريقة التقديم للالتحاق بالمدرسة، وسنتعرف في هذا التقرير عن الشروط المطلوبة والتفاصيل الكاملة، والتي تكون على النحو التالي:
الشروط المطلوبة للالتحاق بمدارس النيل الدولية:
- ألا يزيد سن الطالب المتقدم للصف الأول برياض الأطفال على 4 سنوات و11 شهر و29 يوم، في أول أكتوبر المقبل.
- ألا يزيد سن الطالب المتقدم لمرحلة كي جي على 3 سنوات و11 شهر و29 يوم، في أول أكتوبر المقبل.
- يكون أحد الوالدين حاصل على الأقل على مؤهل عالي، ويكون الطفل تحت ولايته أو وصاية قانونية.
- اجتياز الطفل الاختبارات المطلوبة لتغطية مهارات الرياضيات والمعرفة والمعلومات العامة والمهارات الحركية، ومهارات التفكير.
- أما في حالة تساوي درجة اختبار القبول، يكون السن شرطا تفضيلي ويؤخذ الأكبر سنا.
- إبلاغ أولياء الأمور المقبولين فقط.
طريقة التقديم في مدارس النيل الدولية:
يتم الدخول عبر الموقع الرسمي الخاص بالمدارس والتقديم من هنــــــــــــا.