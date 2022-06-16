انت الان تتابع خبر عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة .. اعرفها واعمل حسابك والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة، وكشفت انه تم الإنهاء من جميع الاستعدادات النهائية، لعقد الامتحانات التي تبدأ يوم الاثنين المقبل، الموافق 20 يونيو الحالي، وتكون للمواد غير المضافة للمجموع، أما بدء من يوم 26 يونيو الحالي، للمواد المضافة للمجموع.
عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022:
- يحظر على الطالب الغش أو الشروع فيه لأن ذلك، سيؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من نفس العام، ويعتبر راسب في جميع المواد.
- في حالة وجود وسيلة غش مع الطالب، يتم فرض غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه.
- يحظر القيام بطبع أو نشر أو الترويج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها، ويتم المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
- أما عن الشروع في ذلك الأمر يتسبب في الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يحظر اصطحاب الكتاب المدرسي داخل لجان الامتحانات، بعد اعتماد ورقة المفاهيم.
- يحظر اصطحاب التابلت، وبالأخص الامتحانات التي تعقد ورقيا بنظام البابل شيت.
- حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات.