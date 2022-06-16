عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة .. اعرفها واعمل حسابك

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رياض - احمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة، وكشفت انه تم الإنهاء من جميع الاستعدادات النهائية، لعقد الامتحانات التي تبدأ يوم الاثنين المقبل، الموافق 20 يونيو الحالي، وتكون للمواد غير المضافة للمجموع، أما بدء من يوم 26 يونيو الحالي، للمواد المضافة للمجموع.

عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022: