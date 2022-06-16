انت الان تتابع خبر وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية .. جبنالكم الشروط وكيفية التقديم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن طرح وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تكون للمعلمين والإداريين، وكشفت الوزارة بأن أخر موعد للتقديم هو يوم 23 يونيو الحالي.

كما تكون تلك الوظائف متاحة بعدة محافظات، ومنها القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، السويس، أسيوط، وتكون شروط الالتحاق بوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على النحو التالي:

تفاصيل وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام.

يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية.

ويمكن التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

وأيضا التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

تقديم شهادات علمية أو شهادات خبرة، كما يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية.

كتابة كافة البيانات المتاحة باستمارة التقديم للوظائف.

خطوات التقديم لتلك للوظائف: