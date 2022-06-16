انت الان تتابع خبر موعد إعلان نتيجة دبلوم الصنايع 2022 .. التعليم تطمن الطلاب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، زاد البحث عن موعد إعلان نتيجة دبلوم الصنايع 2022، من قبل الطلاب وأولياء الأمور بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، تزامنا مع انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية الأسبوع الماضي، للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

موعد إعلان نتيجة دبلوم الصنايع 2022:

وكشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة دبلوم الصنايع 2022، خلال أول أسبوع من شهر يوليو المقبل، وستكون النتيجة متاحة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف بأن أعمال التصحيح تتم بدقة داخل الكنترولات، ويكون ذلك وسط توجيهات وتعليمات بمراجعة الإجابات بشكل جيد، وذلك حتى يحصل كل طالب علي حقه ودرجاته.

وأشار أنه بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات، سيتم اعتماد النتيجة وتحديد الأوائل في دبلوم الصنايع من قبل الوزير الدكتور طارق شوقي، وبعد لك ستكون متاحة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.