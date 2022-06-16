انت الان تتابع خبر موعد إعلان تنسيق الثانوية العامة بالقاهرة 2022 .. التعليم تعلنها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الطلا وأولياء الأمور، عن موعد إعلان تنسيق الثانوية العامة بالقاهرة 2022 خلال الساعات الماضية، وبالأخص بعد إعلان مديرية التربية والتعليم في الجيزة تفاصيل التنسيق، الخاص بالعام الدراسي الجديد 2022-2023 والذي يكون بحد أدنى 220 درجة.

موعد إعلان تنسيق الثانوية العامة بالقاهرة 2022:

وكشف ياسر أنس، مدير التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم، والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، بإن تنسيق الثانوية العامة بالقاهرة 2022، سيتم إعلانه رسميا من قبل محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.

يبحث الكثير من الطلا وأولياء الأمور، عن موعد إعلان تنسيق الثانوية العامة بالقاهرة 2022 خلال الساعات الماضية، وبالأخص بعد إعلان مديرية التربية والتعليم في الجيزة تفاصيل التنسيق، الخاص بالعام الدراسي الجديد 2022-2023 والذي يكون بحد أدنى 220 درجة.

ويكون ذلك عد انتهاء المديرية من عمل المجمع التكراري للدرجات، والتي حصل عليها الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث عقدت تلك الامتحانات ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

كما انه من المتوقع إعلان تنسيق الثانوية العامة بالقاهرة 2022، يوم الأحد المقبل الموافق 19 يونيو بعد اعتماده رسميا من المحافظ، وسيتم الإعلان عن تنسيق الثانوية الفنية لمختلف نوعيات التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي.