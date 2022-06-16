انت الان تتابع خبر عاجل: رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أرسل وزير التعليم، والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة قبل عقد الامتحانات والتي ستبدأ يوم الاثنين المقبل.

رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة:

وشدد الوزير انه يجب على جميع الطلاب عدم كتابة أي بيانات على كتيب المفاهيم، الذي سيتم توزيعه في اللجان قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022، كما يجب تسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان بشكل يومي.

وذلك لأنه غير مسموح للطالب الخروج به من اللجنة، وأسئلة الامتحانات ستكون اختيار من متعدد ولن تحتوي على أي جزئيات مقالية.

كما طالب أيضا من جميع الطلاب الاستعداد الجيد والمذاكرة للامتحانات، ويجب الابتعاد عن الغش الإلكتروني، لأن ذلك سيضر بصاحبه.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، والتعليم الفني، بأن الوزارة انتهت من وضع اللمسات النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022.

حيث إن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم الإثنين المقبل الموافق 20 يونيو الحالي، للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 26 يونيو الحالي، للمواد المضافة للمجموع.