انت الان تتابع خبر لازم تستحمى وبلاش هدوم سودة.. نصائح الصحة للحماية من الحرارة المرتفعة وهذه هي أعراض ضربة الشمس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - الحرارة المرتفعة التي تتعرض لها القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية في الوقت الحالي، قد تكون سببًا في إصابة العشرات بالجفاف وضربة الشمس؛ حيث سجلت القاهرة 42 درجة في الظل فيما وصلت الحرارة في جنوب الصعيد إلى 44 درجة، وهذا ما دفع وزارة الصحة والسكان لمنح المواطنين نصائح عاجلة لحماية من الحر الشديد، وبجانب ذلك كشفت عن أعراض الإصابة بضربة شمس، لأن بعض المصابين لن يكونوا على علم بذلك ويعتقدون أن الأعراض المزعجة ظهرت بسبب الموجة الحارة وستختفي خلال الليل مع اعتدال الأجواء، وهذا يمكن أن يعرض حياتهم للخطر.

نصائح الصحة للحماية من الحر الشديد

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، أن الصحة قامت بتجهيز جميع المستشفيات لاستقبال حالات ضربة الشمس والتعامل معها سريعًا، حيث أن السير تحت أشعة الشمس يعرض العديد للخطر، وهذا الأمر يحتاج للتعامل سريعًا مع المريض، لأن ارتفاع حرارة الجسم يمكن أن تؤدي للوفاة خلال ساعات.

وأوضح “عبدالغفار”، أن هناك نصائح عديدة يمكنها حماية الجسم من مخاطر الطقس الحار، وهي:

ضرورة الاستحمام بالماء الفاتر يوميًا، ويمكن أن يتم الاستحمام عدة مرات في اليوم. ارتداء الملابس الفضفاضة والمصنوعة من القطن. تجنب الألوان الداكنة تمامًا لأنها تمتص الحرارة. عدم السير في أشعة الشمس نهائيًا. تجنب السير لفترة طويلة. استعمال قبعة أو مظلة في فترة النهار. تجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة أو التي لا تحتوي على تهوية جيدة. تقليل كمية القهوة والشاي حتى انخفاض الحرارة مرة أخرى. عدم تناول الأطعمة الحارة والتي تحتوي على كمية كبيرة من التوابل. منع الأطفال من القيام بمجهود.

أعراض الإصابة بضربة الشمس