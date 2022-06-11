رسمياً: وزارة التعليم السعودية تكشف تفاصيل مفاجئة تتعلق بمنع هذه الفئة من الدوام في العام القادم في مدارس المملكة!!

وفي التفاصيل .. وضحت الوزارة بخصوص نظام المسارات لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية، حيث أن الفصل الدراسي الثالث لطلبة وطالبات المرحال التعليمية الثلاثة بدأ يوم الأحد الماضي، وهو الفصل الذي يستمر حتى تاريخ الـ30 من شهر يونيو المقبل، والذي يوافق الأول من ذي الحجة، وذلك تبع النظام التعليمي الجديد الذي قامت وزارة التعليم بتدشينه في مطلع السنة الدراسية الحالية.

وقامت وزارة التعليم بالكشف عن قرار جديد لهذه الفئة من الطلاب، وهو القرار الذي يبدأ تطبيقه من العام الدراسي القادم على طلبة وطالبات الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، الخاضعين لنظام المسارات، كما أبان مختصون بالمملكة العربية السعودية عن عدد المدارس المشمولة تحت كل مسار وتخصص بالمرحلة الثانوية بدايةً من السنة المقبلة في مناطق الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف، وهو الأمر الهام لدى كل طالب وطالبة بنظام المسارات، وهو النظام الذي يقوم فيه كل طالب باختيار مسار واحد أو تخصص واحد لدراسته.

يتضمن القرار الذي نحن بصدده الآن من وزارة التعليم، النسبة المئوية لكل عام دراسي الذي سوف يتم احتساب المعدل التراكمي على أساسها بالصفوف الثلاثة، والتي جاءت كما يلي:

الصف الأول الثانوي : 25%.

الصف الثاني الثانوي : 35%.

الصف الثالث الثانوي : 40%.

وبعد حساب متوسط معدلك في الأعوام الثلاثة، سوف تحصل على معدلك التراكمي طوال المرحلة الدراسية، والتي على أساسها سوف تنتقل إلى المرحلة الجامعية في إحدى جامعات وتحصصات المملكة العربية السعودية.

متى تنتهي الدراسة في العام الحالي؟

وفي سياق منفصل، حدد التقويم الدراسي موعد انتهاء الدراسة في العام الحالي 1443، وتنتهي في التاريخ المذكور أعلاه، وهو الثلاثون من يونيو 2022، الذي يوافق الأول من ذي الحجة 1443، لتبدأ بعدها الإجازة الصيفية بعد العام الدراسي الأطول في تاريخ المملكة على الإطلاق، وفق النظام التعليمي الجديد الذي تم تطبيقه للمرة الأولى، والذي تضمن إضافة فصل دراسي جديد، وزيادة عدد الأيام الدراسية وأيضًا زيادة عدد الإجازات الرسمية بالنسبة للطلاب، لخلق التوازن بين العملية التعليمية وأيام الراحة للطلاب.