وزارة التعليم السعودية : الطلاب اليمنيين الدارسين في السعودية يستفيقون على إعلانات جديدة ابتداء من هذا التاريخ .. هذا ما سيحدث خلال أيام القادمة !!

وقالت الوزارة ان المرحلة الرابعة اعتباراً من يوم (الأحد) تشمل التسجيل في رياض الأطفال لمن أكمل 3 سنوات ولم يبلغ السادسة، وتسجيل الطلاب والطالبات غير السعوديين في الصف الأول الابتدائي الذين يعاملون معاملة السعوديين مثل أبناء الجالية اليمنية المقيمين بالمملكة و أبناء القبائل النازحة والتركستان والبلوش وأبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الدبلوماسيين، ويستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في الـ17 من ربيع الأول للعام القادم 1444هـ.

واشترطت وزارة التعليم، أن يكون عمر الطالب المتقدم 6 سنوات أو أقل بـ90 يوماً كحد أدنى وحتى سن 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى وحتى تاريخ الميلاد 3 /‏‏‏5 /‏‏‏1438هـ أو قبل ذلك التاريخ.

من جهة أخرى، حددت الوزارة، اليوم، موعداً لبدء اختبارات الفترة الثانية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1443هـ، والتي تعد آخر الاختبارات قبل بدء اختبارات نهاية العام الدراسي في الـ20 من ذي القعدة القادم.