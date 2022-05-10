وزارة التعليم السعودي : توضح مدة إجازة نهاية العام الدراسي 1443 "الإجازة الصيفية" في المملكة .. وهذه عدد اجازات الفصل الدراسي الثالث ؟!

يعتقد العديد من الاشخاص بأن وزارة التعليم قد حددت موعد الإجازة الصيفية، ولكن هذا الأمر ليس صحيح وانما مجرد شائعات، حيث لم تعطي الوزارة أي تصريحات عن المدة الخاصة بالإجازة الصيفية.

ولكن الجميع يعلم بدايتها باليوم الأخير من شهر يونيو وابتداء شهر ذي الحجة، ولكن المدة يتم معرفتها بعد التحديد لموعد العام القادم فانتهاء الإجازة الصيفية يكون بابتداء العام الدراسي 1444، وجميعنا في انتظار قرارات الوزارة التي تتحدث عن هذا الأمر، إذ أنها عادة ما تصدر القرارات بالوقت الصحيح السليم لها وتتابع أحدث الأشياء في الوسط.

إجازات الترم الثالث لهذا العام الدراسي

إجازة عيد الفطر التي مدتها 16 يوم حصل عليها الطلاب وعادوا للدراسة منذ يوم 7 شوال، ولم يتبقى سوى إجازتين بهذا الترم هم إجازتين، نهاية الأسبوع المطولة أحدهما ستأتي بتاريخ 25 مايو الموافق 24 من شهر شوال.

مدة تلك الإجازة حوالي يومين وإذا ما تم حسابها مع إجازات نهاية الأسبوع تصبح أربعة أيام، ثم الإجازة المطولة الأخيرة بالعام الدراسي بأكمله تاتي بتاريخ 16 ذو القعدة الموافق 15 من شهر يونيو، مدتها عبارة عن يومين موصولة مع إجازة نهاية الأسبوع.

وتأتي الإجازة الأخيرة وهي الإجازة الصيفية، والتي بدايتها مع انتهاء شهر يونيو وابتداء ذو الحجة.