انت الان تتابع خبر قرار عاجل من وزارة التعليم السعودية حول إجازة طويلـة جديدة في رمضان !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعـلنت وزارة التعليم بالمملكة، عـن مــواعيد الإجازات المطولة في شهر رمضان وذلك للفصل الدراسي الثالث 1443، والتي جاءت عقب الإعلان عن بداية شهر رمضان المبارك، والتي تكون بدايتها في 24 رمضان 1443، الموافق 25-4-2022.

وهي تعد أطول إجازة للفصل الثالث، ويوافق فيها عيد الفطر المبارك، فضلاً عن أن الوزارة قد أفادت بان الطلاب سوف يعاودون إلى الدراسة من جديد في 8-4-2022، لتكون بذلك 12 يومًا، لكن نظرًا لأن هذا التقويم سوف يوافق يوم عطلة رسمية فيكون بذلك إجمالي الإجازات 13 يومًا متتاليين.

إجازة الطلاب في شهر رمضان الكريم

وبعد أن أعلنت وزارة التعليم عن الإجازات المطولة في شهر رمضان المبارك، فقد حددت مواعيد الدوام الدراسي والتي يكون من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 10 صباحًا، ويعتمد ذلك على كل محافظة أو مدرسة، في حين أن متوسط الفصل الدراسي يكون 35 دقيقة على كافة المستويات والتي تشمل منها الابتدائي والإعدادي والمتوسط، في حين أنها قد أغلت الاجتماع الصباحي في شهر رمضان الكري، والتي يأتي لتخفيف العبء على الطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية.

ساعات الدوام في شهر رمضان 1443

أكدت وزارة التعليم، أن الدوام الدراسي للمرحلة الابتدائية يكون 3 ساعات متفرقة أو مقسمة على الحصص وفقًا للمحافظة أو المدرسة التي تحدد ذلك، في حين أن الإعدادي والمتوسطة يشمل 4 ساعات، ليصل متوسط أيام الدراسة في شهر رمضان إلى 16 يومًا، بينما العطلات الرسمية وغير الرسمية تكون لـ14 يومًا، بعد ذلك وعند الانتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثالث يبدأ الطلاب والطالبات في أخذ الإجازة المطولة وهي التي تكون بين السنه الماضية والمقبلة.

الإجازة الصيفية في الفصل الثالث لعام 1443

أشارت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، إلى أن الإجازات التي تكون في الصيف لم يتم تحديدها بعد وكذلك لم يتم الإعلان عن بداية العام الدراسي الجديد 1444، في حين أنه يصعب على الوزارة تحديدها بالوقت الحالي إلى حين الانتهاء من الفصل الدراسي الثالث باختباراته التي سوف تحددها الوزارة في بيان لها فيما بعد، ويكون ذلك بنشرها عبر مواقع التواصل الرسمية وقنوات الاتصال التي تشرف عليها وزارة التعليم السعودية.