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الرياض - احمد صلاح - جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022 مصر جدول الصف الأول الثانوي برنامج امتحانات الصف الأول الثانوي 2022 مصر منذ عدة أيام و صفحات التواصل الاجتماعي و بعض المواقع تتناقل أخباراً تتعلق بصدور جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في مصر، من جهتها نفت وزارة التربية و التعليم البارحة كل ما صدر من أخبار مؤكدةً على أنها محض اشاعات ليس إلا.أعلنت وزارة التربية والتعليم عن كافة امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الصف الاول الثانوي وابناؤنا فى الخارج وهى كالتالىلكن اليوم أصدر وزير التعليم المصري جدول الامتحانات الخاص بالأول ثانوي مبيناً موعد الامتحان، كيفية تقديمه و عدة تفاصيل أخرى إضافية مع ذكره لكيفية نماذج الأسئلة التي ستاتي.طارق شوقي وزير التعليم يعلن عن موعد يونيو بدلا من 11 يونيو ويقول إن طلاب الصف الأول والثاني الثانوي سيؤدون الامتحان على فترتين، الفترة الأولى سيكون الامتحان ورقيا للأسئلة المقالية، والفترة الثانية سيكون إلكترونيا “أي أسئلة اختيار من متعدد”

موعد امتحانات أول ثانوي

تم تعديل موعد الامتحانات للصف الأول الثانوي، فبحسب ما أكد عليه وزير التربية و التعليم السيد طارق شوقي أن موعد الامتحانات سيكون في السادس و العشرين من يونيو 2022.

كما ذكر أن نمط الامتحانات سيكون مقسماً لنوعين الأول ورقي و الثاني الكتروني، و فترات الاختبار ستوزّع على فترتين أولهما صباحية و ثانيهما مسائية.

ركزّ السيد شوقي وزير التربية و التعليم على مجموعة من الشروط و الأحكام من شأنها أن تراعي المسافات بين الطلاب و تعليمات الحماية في مواجهة فايروس كورونا.

يُلزم الجميع من طلبة و معلمين باتباع إجراءات الحماية من تباعد و تعقيم

سيكون الامتحان عبارة عن ٣٠٪؜ مقالي و ٧٠٪؜ اختيار من متعدد

الفترة المسائية تخص طلاب المدارس الخاصة و غير المجهزة

سيكون الامتحان صباحياً في المدارس غير المجهزة

تبدأ الامتحانات في ٢٦ يونيو لتنتهي في ٢١ جولاي.